Пенсии в Беларуси за прошлую пятилетку выросли в 1,8 раза – Красовская
В Беларуси планируется модернизировать систему пособий по уходу за ребенком. Работу ведет правительство страны. Об этом сегодня, 21 января, на совместном заседании обеих палат парламента заявила заместитель премьер-министра. Наталья Петкевич выступила с докладом «Социальная сфера Республики Беларусь в современных условиях: вызовы и возможности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси уделяется внимание важнейшей задаче по созданию комфортных условий для родителей по уходу за ребенком. Речь идет не только о социальных выплатах, но и о создании для детей более раннего возраста ясельных учреждений, чтобы мама вне зависимости от места жительства могла выйти на работу раньше.
В Беларуси планируют модернизировать систему пособий по уходу за ребенком.
Вопросы развития социальной сферы в Беларуси рассматривают комплексно, уделяя внимание различным направлениям. Что касается образования, то в стране будет сохранена целевая подготовка для поступления абитуриентов на востребованные экономикой специальности.
Отдельно звучала тема обеспеченности лекарственными препаратами в Беларуси. Система работает устойчиво, стабильно и управляемо. В стране сформированы трехмесячные, а по отдельным позициям – полугодовые запасы лекарств.
Ориентир на ближайшую пятилетку в развитии социальной сферы – повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий. Прочный фундамент уже заложен, в том числе в вопросе пенсионного обеспечения.
Тамара Красовская, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сохранится тенденция на перерасчет два раза в год пенсий – в сторону увеличения, конечно. Если посмотреть даже прошлую пятилетку, у нас в 1,8 раза выросли пенсии. И это говорит о том, как социально ориентированное государство заботится о человеке.
Также сегодня депутаты адресовали правительству вопросы, полученные от белорусов в различных регионах страны. Все разъяснения будут донесены избирателям в округах.
Андрей Анисимов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во главе угла всегда стоит человек. Человек, общество, государство – как по науке. Если мы будем ориентироваться на запросы, на какие-то чаяния и требования простого человека, тогда у нас все получится: и организационно, и структурно, и по государству.
Социальная сфера в Беларуси – основополагающая. У правительства есть ответы на вызовы времени в контексте программы социально-экономического развития, которая была утверждена на Всебелорусском народном собрании.