Пенсии в Беларуси за прошлую пятилетку выросли в 1,8 раза – Красовская

В Беларуси планируется модернизировать систему пособий по уходу за ребенком. Работу ведет правительство страны. Об этом сегодня, 21 января, на совместном заседании обеих палат парламента заявила заместитель премьер-министра. Наталья Петкевич выступила с докладом «Социальная сфера Республики Беларусь в современных условиях: вызовы и возможности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси уделяется внимание важнейшей задаче по созданию комфортных условий для родителей по уходу за ребенком. Речь идет не только о социальных выплатах, но и о создании для детей более раннего возраста ясельных учреждений, чтобы мама вне зависимости от места жительства могла выйти на работу раньше. В Беларуси планируют модернизировать систему пособий по уходу за ребенком.

Вопросы развития социальной сферы в Беларуси рассматривают комплексно, уделяя внимание различным направлениям. Что касается образования, то в стране будет сохранена целевая подготовка для поступления абитуриентов на востребованные экономикой специальности. Отдельно звучала тема обеспеченности лекарственными препаратами в Беларуси. Система работает устойчиво, стабильно и управляемо. В стране сформированы трехмесячные, а по отдельным позициям – полугодовые запасы лекарств. Ориентир на ближайшую пятилетку в развитии социальной сферы – повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий. Прочный фундамент уже заложен, в том числе в вопросе пенсионного обеспечения.

Тамара Красовская, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сохранится тенденция на перерасчет два раза в год пенсий – в сторону увеличения, конечно. Если посмотреть даже прошлую пятилетку, у нас в 1,8 раза выросли пенсии. И это говорит о том, как социально ориентированное государство заботится о человеке. Также сегодня депутаты адресовали правительству вопросы, полученные от белорусов в различных регионах страны. Все разъяснения будут донесены избирателям в округах.