Семью из 14 человек эвакуировали из сектора Газа. В Беларуси у них родится ещё один ребёнок

Белорусам и их семьям, эвакуированным из зоны палестино-изральского конфликта, оказывается вся необходимая помощь. Подключились как государственные службы, так и общественные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Воложине временным жильем для семьи из 14 человек стал центр социального обслуживания населения. Людей обеспечили продуктами питания, теплыми вещами, средствами гигиены. Несмотря на то, что они уже в безопасности и окружены заботой и вниманием, жуткие события, которые пришлось пережить, по-прежнему вызывают тяжелые эмоции.

Евгения Эркаерк: Видели, как бомбили наш район, видели трупы детей, людей, мирных жителей. Дом наш разбомбили. Мы убежали в больницу и спрятались там временно, пока бомбежки происходили. Слава богу, мы живы остались.

Тамара Красовская, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета:

Это очень большая семья – три поколения в этой семье. 14 человек плюс мама, которая приехала и будет здесь рожать ребенка. Уже сказали, что они знают пол ребенка, будет девочка. Девочке очень повезло, находясь в утробе мамы, она будет рожденной в Беларуси – в мире, доброте и спокойствии.

Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за ее позицию – подробности здесь.

Сейчас с семьей работают психологи и медики. Для малышей ищут места в детских садах и школах, родителям предложат варианты работы. Со временем решат и квартирный вопрос. Напомним, накануне в Беларусь на гуманитарном рейсе был доставлен 41 пассажир, из них 22 ребенка. Его организовали по поручению Президента Беларуси.