Прямой эфир

Виталий Рогожкин – главный тренер БАТЭ

15 июня 2026 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В штабе борисовского БАТЭ произошли кадровые перемены. Новым главным тренером дружины стал Виталий Рогожкин, сменивший на этом посту Артема Концевого, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

С января по июнь текущего года специалист являлся рулевым дублирующего состава клуба. За это время вторая команда «желто-синих» одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Что качается основной дружины, то под руководством Концевого футболисты БАТЭ стали обладателями Кубка Беларуси, одолев в финале минское «Динамо». А вот в 11 поединках национального первенства борисовчане набрали всего 9 очков и находятся на 14-м месте в турнирной таблице.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Дану Спэтару – лучший игрок 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу
15 июня 2026 19:07

Дану Спэтару – лучший игрок 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Сыграно 8 поединков. Результаты 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу
15 июня 2026 18:59

Сыграно 8 поединков. Результаты 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг WTA – в активе белоруски 9090 баллов
15 июня 2026 18:49

Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг WTA – в активе белоруски 9090 баллов