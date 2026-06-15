Виталий Рогожкин – главный тренер БАТЭ

В штабе борисовского БАТЭ произошли кадровые перемены. Новым главным тренером дружины стал Виталий Рогожкин, сменивший на этом посту Артема Концевого, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С января по июнь текущего года специалист являлся рулевым дублирующего состава клуба. За это время вторая команда «желто-синих» одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Что качается основной дружины, то под руководством Концевого футболисты БАТЭ стали обладателями Кубка Беларуси, одолев в финале минское «Динамо». А вот в 11 поединках национального первенства борисовчане набрали всего 9 очков и находятся на 14-м месте в турнирной таблице.