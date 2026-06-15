О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Анатолий Мечиславович, здравствуйте!
Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Александр Александрович, рад вас приветствовать!
Анатолий Маркевич:
Холодник – блюдо традиционное по своей сути…
Александр Осенко:
И по погоде.
Анатолий Маркевич:
Если что-то пойдет не так, Александр Александрович, я знаю, кто будет виноват.
Александр Осенко:
Я понял.
Александр Осенко:
Вся наша Беларусь – это страна, которую любит Бог.
Анатолий Маркевич:
Жизнь идет вперед, а отдельные истины не меняются, они остаются.
Александр Осенко:
Это как аксиома.
Александр Осенко:
В рамках Союзного государства – суверенитет незыблем.
Анатолий Маркевич:
Безусловно, даже не обсуждается эта тема! В мире таких нет больше.
Анатолий Маркевич:
Жена посмотрит программу, скажет: «А чего я тебе готовлю все время, ты же уже умеешь». У меня дрожь, это впервые приготовленное мною блюдо. С вашим участием.
Александр Осенко:
Лукавите!
Смотрите новый выпуск 21 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».