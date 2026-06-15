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О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»

15 июня 2026 18:02
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Анатолий Мечиславович, здравствуйте!

Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Александр Александрович, рад вас приветствовать! 

О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Анатолий Маркевич:
Холодник – блюдо традиционное по своей сути…

Александр Осенко:
И по погоде.

Анатолий Маркевич:
Если что-то пойдет не так, Александр Александрович, я знаю, кто будет виноват.

Александр Осенко:
Я понял.

О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Вся наша Беларусь – это страна, которую любит Бог.

Анатолий Маркевич:
Жизнь идет вперед, а отдельные истины не меняются, они остаются.

Александр Осенко:
Это как аксиома.

 

О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
В рамках Союзного государства – суверенитет незыблем.

Анатолий Маркевич:
Безусловно, даже не обсуждается эта тема! В мире таких нет больше.

О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Анатолий Маркевич:
Жена посмотрит программу, скажет: «А чего я тебе готовлю все время, ты же уже умеешь». У меня дрожь, это впервые приготовленное мною блюдо. С вашим участием.

Александр Осенко:
Лукавите!

Смотрите новый выпуск 21 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # Александр Осенко # Александр Маркевич

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