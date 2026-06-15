О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Анатолий Мечиславович, здравствуйте! Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Александр Александрович, рад вас приветствовать!

Анатолий Маркевич:

Холодник – блюдо традиционное по своей сути… Александр Осенко:

И по погоде. Анатолий Маркевич:

Если что-то пойдет не так, Александр Александрович, я знаю, кто будет виноват. Александр Осенко:

Я понял.

Александр Осенко:

Вся наша Беларусь – это страна, которую любит Бог. Анатолий Маркевич:

Жизнь идет вперед, а отдельные истины не меняются, они остаются. Александр Осенко:

Это как аксиома.

Александр Осенко:

В рамках Союзного государства – суверенитет незыблем. Анатолий Маркевич:

Безусловно, даже не обсуждается эта тема! В мире таких нет больше.