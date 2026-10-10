Новости по тегу #Субботники в Беларуси

За дело взялись представители самых разных сфер. К коммунальщикам присоединились энергетики, сотрудники управления судебных экспертиз и сами брестчане.
Общими усилиями высажено свыше 20 тысяч деревьев, 32 тысяч кустарников. Очищено более полутысячи гектаров лесных массивов.
По предварительным данным, на «генеральную уборку» страны вышло больше 2 миллионов человек.
Представители власти, трудовые коллективы, общественные объединения, школьники, студенты – безучастным не остается никто.
Космонавты также встретились со школьниками. Они рассказали о полетах на МКС, о своем карьерном пути, а также дали практические советы для тех, кто в будущем захочет стать их коллегами.
Глава государства ознакомился с будущими залами, где сейчас завершается отделка и формируется пространство экспозиции.
Когда придете в новый музей, знайте, что слева от входа – президентская аллея.
Памятник архитектуры XIX века находится в деревне Демьянки, выселенной после аварии на Чернобыльской АЭС.
В агрогородке Прилуки на стройплощадке школы работало руководство облисполкома. Совместно с педагогами Минского района они привели в порядок дворовую территорию.
Это традиция каждой весны делать общий дом еще краше и уютнее.
В наведении порядка приняли участие руководство региона и города, молодежь, трудовые коллективы. Всего свыше 100 человек.
Об этом журналистам сообщила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.
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