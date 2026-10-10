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Новости по тегу #Субботники в Беларуси

В Бресте прошел масштабный субботник по благоустройству набережной
10 октября 2026 17:30

В Бресте прошел масштабный субботник по благоустройству набережной

Более 2,3 млн белорусов приняли участие в Республиканском субботнике в 2026 году
25 апреля 2026 17:52

Более 2,3 млн белорусов приняли участие в Республиканском субботнике в 2026 году

Когда труд объединяет! В Беларуси прошел республиканский субботник – как это было
19 апреля 2026 17:25

Когда труд объединяет! В Беларуси прошел республиканский субботник – как это было

Единство в труде: представители власти приняли участие в республиканском субботнике
18 апреля 2026 18:10

Единство в труде: представители власти приняли участие в республиканском субботнике

Летчики-космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий заложили аллею в Минске
18 апреля 2026 17:48

Летчики-космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий заложили аллею в Минске

Лукашенко оценил ход стройки Национального исторического музея
18 апреля 2026 17:23

Лукашенко оценил ход стройки Национального исторического музея

Президент – на знаковой стройке страны! Как прошёл субботник на площадке Национального исторического музея
18 апреля 2026 16:54

Президент – на знаковой стройке страны! Как прошёл субботник на площадке Национального исторического музея

В Добрушском районе навели порядок у стен исторического имения Герардов
18 апреля 2026 14:02

В Добрушском районе навели порядок у стен исторического имения Герардов

Более 320 тысяч жителей Минской области присоединились к республиканскому субботнику
18 апреля 2026 14:00

Более 320 тысяч жителей Минской области присоединились к республиканскому субботнику

От посадки леса до помощи сельхозорганизациям! По всей Беларуси прошел республиканский субботник
18 апреля 2026 13:43

От посадки леса до помощи сельхозорганизациям! По всей Беларуси прошел республиканский субботник

В Бресте навели порядок на территории строящегося патриотического центра
18 апреля 2026 13:40

В Бресте навели порядок на территории строящегося патриотического центра

На республиканском субботнике собрано более 18 млн рублей
18 апреля 2026 11:31

На республиканском субботнике собрано более 18 млн рублей