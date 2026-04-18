Сотрудники Мининформа и представители ведущих СМИ страны восстанавливают лес в Пуховичском районе

К посадке леса также присоединились сотрудники Министерства информации и представители ведущих СМИ. Они трудились в Пуховичском районе. Мастера слова сегодня, 18 апреля, без микрофонов, камер и блокнотов. В руках – специальный инструмент. Ранее на этих двух гектарах росли 90-летние сосны. После вынужденной вырубки на их месте теперь около 8 тысяч саженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси: Субботник – это традиция. Традиции – они объединяют. И согласитесь, всегда приятно и интересно поучаствовать в чем-то, что делает вся страна. И журналисты, безусловно, не исключение. И сотрудники Министерства информации, работники наших подведомственных предприятий с большим удовольствием откликнулись на приглашение принять участие в республиканском субботнике. И выехали на объекты Пуховичского лесхоза для посадки леса.

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ: Погода у нас сегодня отличная, солнце светит. Это, наверное, хороший знак для того, чтобы те деревья, которые мы сегодня посадим, выросли, и потом на этом месте появился хороший красивый лес. Ну, мы знаем, что Беларусь, в принципе, очень зеленая страна, большая территория Беларуси покрыта лесами, и после сегодняшнего дня их станет еще больше.

Юрий Царев, ведущий РТР-Беларусь:

Настроение замечательное. Вообще все очень веселые, улыбаются. Садим деревья, хорошее дело делаем. Не в первый раз, кстати, уже. И это добрая традиция, которая уже закрепилась за всеми участниками белорусского медиапространства. Я надеюсь, что эта традиция продлится, продолжится. К нам, может быть, присоединятся еще белорусские блогеры, например, потому что это здорово. Это то, что вы посадили, оно будет расти, вырастет когда-то, и наши дети и внуки будут ехать мимо этого леса, даже не зная, кто это на самом деле здесь все сделал.

Сотрудники СТВ сегодня также работали на территории нашего телецентра и высадили около двух десятков туй. Вечно-зеленые хвойные деревья теперь будут радовать глаз не только телевизионщиков, но и многочисленных гостей студий.