На республиканском субботнике собрано более 18 млн рублей

Об этом журналистам сообщила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. Она уверена, что для белорусов совместный труд – не просто традиция, а осознанный выбор, благодаря которому города и поселки становятся чище и комфортнее.

К масштабной кампании по наведению порядка по всей стране присоединились свыше 2 миллионов 300 тысяч человек. Предварительная сумма, которую заработали белорусы в ходе республиканского субботника, – более 18 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень здорово, что мы все осознаем, что наша страна – это только то, что мы можем сделать своими руками, поэтому и озеленить, и убрать, и привести в порядок, отдать дань памяти – это то, что мы все делаем. И мне кажется, что эта традиция, то, что свойственно волонтерство такое, это хорошо, что это у нас в душе, вот эта «талака», и мы ее проявляем на благо всех нас.

Традиция проведения субботников особое звучание приобрела в октябре 1944-го. Когда Минск лежал в руинах, на восстановление столицы вышли 30 тысяч человек. Они разбирали завалы, засыпали ямы и воронки. В наше время республиканский субботник стал настоящим символом государственности и новой традицией суверенной Беларуси.