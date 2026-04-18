Лукашенко оценил ход стройки Национального исторического музея

И начнем с события, которое без преувеличения объединило всю страну. Белорусы вышли на республиканский субботник – день, когда привычная весенняя традиция превращается в общее дело национального масштаба. Объемы и цифры впечатляют. К трудовому марафону присоединились свыше 2 миллионов 300 тысяч человек. Это фактически каждый четвертый житель страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительная сумма, которую сегодня заработали белорусы, – более 18 миллионов рублей. Причем эти средства имеют четкое назначение. Они пойдут на создание экспозиции Национального исторического музея. То есть сегодня люди, по сути, работали ради сохранения истории страны. И символично, что именно на стройплощадке музея трудился Президент Беларуси. Александр Лукашенко не только присоединился к субботнику, но и оценил, как продвигается проект. Глава государства ознакомился с будущими залами, где сейчас завершается отделка и формируется пространство экспозиции. Как один субботник превращается в большой национальный проект и в нем нет разделений на должности и статус? Алена Сырова с подробностями.

Здание Национального исторического музея внимание, помимо всего прочего, приковывает и тем, как быстро оно меняется. В прошлом апреле еще был только котлован, вокруг которого на субботнике только закладывали парк Дружбы народов и очертания гордости белорусов в бетоне. А год спустя совсем другие формы и пейзажи, финальный этап озеленения территории, к которому пригласили присоединиться главу государства. Глава государства с порога – с важными вопросами и вниманием к деталям.

– Ступени, лестница закончены. Сейчас укладывать будем гранит.

– К 17 сентября мы успеем все сделать? Когда мы открывать будем музей?

– После доклада Марата Сергеевича надо определиться, но парк будет готов полностью в августе.

– Надо летом все закончить.

– Мы заканчиваем. И здесь все благоустройство на улице будет тоже к августу полностью завершено.

– Значит, к 17 сентября. Но наполнение мы, наверное, не успеем?

– Где-то через месяц строители уже практически полностью уйдут. Останется только работа тех, кто делает экспозицию.

– По три таких барельефа будет здесь?

– Да, здесь три и здесь. Уже под них все подготовлено. И по мере изготовления барельефов привозят и устанавливают. Деталей действительно много – ни одного случайного элемента. Сам музей повторяет контуры карты Беларуси, входная арка в виде крыльев аиста, а фонари – васильки. Кстати, подсветку буквально на днях тестировали – впечатляет. Фотофактом и перспективами Владимир Кухарев поделился с Президентом.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Это уже мы сфотографировали, сделана уже подсветка. Это не картинка, это фотография натуральная, буквально позавчера фотографировали. То есть подсветка работает. Будут еще подсвечены барельефы. Секрет такого быстрого строительства в параллельности процессов, в частности – проектирования. Этот музей станет уникальным объектом не только в Беларуси, но и за пределами. Хотя, конечно, никто ни с кем не соревнуется, и делаем мы этот музей для себя и о себе. О своей истории. И внешнее – это хорошо, но суть в наполнении. Вместить в 17 тысяч гектаров нашу тысячелетнюю историю – задача задач.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

На третьем этаже уже Беларусь в составе Российской империи. Начиная с 18 века и до 20-го, а также Беларусь в советском периоде, до 1991 года. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но там мы отражаем и ВКЛ, и Польша, разделы Речи Посполитой. Марат Марков:

Да. История – от нее не убежишь. Александр Лукашенко:

Так было, никуда не денешься. Подробности. Концепция музея предполагает разделение исторических периодов от древности до современности. Так, например, на втором этаже можно будет прожить жизнь белорусов от древности до 18 века. Пока здесь много места для воображения. Экспонаты еще не завезли, но есть макеты, на которых все детально видно.

– Вот план второго этажа. Четыре зала, мы сейчас по ним пройдем, посмотрим их подготовку, состояние. Дальше работа по экспозиции.

– Если не хватит каких-то экспозиций, будем наполнять.

– Здесь будут такие залы – социально-экономическое положение в 18 веке, разделы Речи Посполитой. Под установку экспозиции все готово.

Практически все материалы на этом объекте белорусские, что, в общем-то неудивительно. Многие элементы еще укрыты от строительной пыли. Те же полы, но то, что на поверхности, уже притягивает взгляды. Гигантские рушники и люстры. Как вам?