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Более 2,3 млн белорусов приняли участие в Республиканском субботнике в 2026 году

25 апреля 2026 17:52
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Традиция, сохраняющаяся в нашей стране на протяжении века. Свыше 2 миллионов 300 тысяч человек приняли участие в Республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2,3 млн белорусов приняли участие в Республиканском субботнике в 2026 году-2

Белорусы всех возрастов и профессий объединились в благоустройстве территорий. Наибольшую активность проявили жители столицы и Могилевской области. Общими усилиями высажено свыше 20 тысяч деревьев, 32 тысяч кустарников. Очищено более полутысячи гектаров лесных массивов. Ликвидированы стихийные мусорные свалки. Сделан акцент на придворовую территорию: обновили 2,5 тысячи единиц малых архитектурных форм, 1,5 тысячи единиц детского игрового оборудования. Не обошлось без сбора средств на общую цель – строительство Национального исторического музея.

Более 2,3 млн белорусов приняли участие в Республиканском субботнике в 2026 году-4

Ирина Бондаренко, начальник Главного управления статистики труда Национального статистического комитета Беларуси:
Сумма начисленных денежных средств составила 20 миллионов. Это на 8 % больше, чем собрали в апреле прошлого года. Естественно, что лидером среди регионов является город Минск. Собрал 7 миллионов рублей. На втором месте – это организация Гомельской области.

Тем, кто не успел стать присоединиться к эстафетам чистоты, сделать это можно самостоятельно: просто навести порядок во дворе. Но а Республиканский субботник пройдет осенью во всех регионах страны. 

# Субботники в Беларуси # Ирина Бондаренко

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