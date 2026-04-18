Единство в труде: представители власти приняли участие в республиканском субботнике

Субботники – это ведь история. Про них рассказывают детям и внукам: где работали, что делали… Многие потом еще годами следят за высаженными ими деревьями. Получается, это не просто про один день. Это такие маленькие следы, которые остаются надолго. Это традиция каждой весны – делать общий дом еще краше и уютнее. Представители власти, трудовые коллективы, общественные объединения, школьники, студенты – безучастным не остается никто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Вся страна вышла, чтобы своим трудом, хорошим настроением улучшить внешний вид наших городов, где-то поработать на стройках, благоустроить мемориалы, озеленить страну.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В этом году мы будем праздновать 82 года освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, и 81 год Великой Победы в целом. Поэтому такие субботники накануне знаковых, великих праздников, они еще накладывают определенный отпечаток, ответственность, придают, наверное, особое торжество и вот такое хорошее эмоциональное состояние всех тех, кто трудится.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

У нас в стране более 8 тысяч различных воинских захоронений, памятников, посвященных воинской славе. И, конечно же, максимально мы каждый год, и не только в субботник, стараемся навести на них порядок, тем самым отдавая долг поколению победителей.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Министерство внутренних дел, хочу сказать, всегда присоединяется к республиканскому субботнику. И мы принимаем участие во всех мероприятиях, которые происходят в нашей стране. Конечно, не забываем про благоустройство мест, где погибли наши сотрудники, где они захоронены, памятники.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Каждый что-то делает. Когда делаешь своими руками, тогда и беречь это намного лучше, чем кто-то сделал бы со стороны.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Наши активисты всюду участвуют, на всех площадках по наведению порядка, в парках, в городах, на улицах, на своих рабочих местах, со своими трудовыми коллективами.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Сообща все принимаем активное участие. Вы видите, с детишками. Как я говорю, вот эти маленькие дети, которые посадят хоть одно дерево, они всегда будут бережно относиться к нашему лесу.