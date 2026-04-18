Президент – на знаковой стройке страны! Как прошёл субботник на площадке Национального исторического музея
И начнем с события, которое без преувеличения объединило всю страну. Белорусы вышли на республиканский субботник – день, когда привычная весенняя традиция превращается в общее дело национального масштаба. Объемы и цифры впечатляют. К трудовому марафону присоединились свыше 2 миллионов 300 тысяч человек. Это фактически каждый четвертый житель страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предварительная сумма, которую сегодня заработали белорусы, – более 18 миллионов рублей. Причем эти средства имеют четкое назначение. Они пойдут на создание экспозиции Национального исторического музея.
То есть сегодня люди, по сути, работали ради сохранения истории страны. И символично, что именно на стройплощадке музея трудился Президент Беларуси. Александр Лукашенко не только присоединился к субботнику, но и оценил, как продвигается проект. Глава государства ознакомился с будущими залами, где сейчас завершается отделка и формируется пространство экспозиции.
Как один субботник превращается в большой национальный проект и в нем нет разделений на должности и статус? Алена Сырова с подробностями.
Здание Национального исторического музея внимание, помимо всего прочего, приковывает и тем, как быстро оно меняется. Вот в прошлом апреле еще был только котлован, вокруг которого на субботнике только закладывали парк Народного единства и очертания гордости белорусов в бетоне.
А год спустя совсем другие формы и пейзажи, финальный этап озеленения территории, к которому пригласили присоединиться главу государства. Президент обещал быть и слово сдержал, но попросил за лопаты взяться, не дожидаясь команды. Задача тут же была принята к исполнению.
– Самый сложный, наверное, этап.
– Нет, нормальный этап. Уже привыкли.
– Оцените, пожалуйста, навыки людей, которые не профессионально высаживают деревья.
– Они работают сегодня просто великолепно. Все делают идеально, по ГОСТу.
В составе импровизированных бригад были замечены и недавно назначенный министр культуры, и мэр Минска, и пресс-секретарь главы государства. В ожидании Александра Лукашенко они успели высадить несколько ясеней и поделились личными ассоциациями с традициями субботника.
Вчера сюда приезжали посмотреть фронт работ и так далее, я Владимиру Евгеньевичу сказала и поблагодарила его за то, что нашей бригаде достался этот участок. Во-первых, и объект знаковый, и место важнейшее, такой патриотический квартал столичный. И мы здесь прямо на входной группе. Эти деревья будут на самом виду. Это ответственность, но это точно запомнится. И это уже прямо на всю жизнь.
Территория у нового музея будет роскошной. Во-первых, масштабная, во-вторых, зеленая и цветущая. Сегодня здесь высадили две сотни ясеней, черемух. Какой от них аромат весной! И рябин. То ли еще будет! Президент и помощники присоединились к реализации общей задачи – сделать Беларусь краше.
Лукашенко об экспозициях Национального исторического музея: действовать оптимально, но не скупиться. Читайте здесь.
– Ну что, Коля, ты будешь дерево держать или засыпать землей?
– Буду сажать.
– Так, журналисты наши, ровно мы держим или куда-то повернуть?
– Идеально.
Так что, когда придете в новый музей, знайте, что слева от входа – президентская аллея. Зная профессиональное и личное отношение главы государства к природе и его рачительный подход, мэр попросил пару советов, пользуясь случаем.
– Все, что было, осталось.
– Это очень правильно.
– Даже кусты, елочки, можжевельника много осталось. Те кусты, которые были раньше, мы их полностью оставили, пусть растет.
К строительству этого музея за эти два года приложили руку и душу столько людей, что это место точно станет очень знаковым и особенным. Особенно любимым.
А пока белорусская история продолжает создаваться – нашими усилиями прямо и фигурально еще есть возможность внести в нее свой вклад. Ведь в новом музее будет место не только истории, но и современности.