Президент – на знаковой стройке страны! Как прошёл субботник на площадке Национального исторического музея

И начнем с события, которое без преувеличения объединило всю страну. Белорусы вышли на республиканский субботник – день, когда привычная весенняя традиция превращается в общее дело национального масштаба. Объемы и цифры впечатляют. К трудовому марафону присоединились свыше 2 миллионов 300 тысяч человек. Это фактически каждый четвертый житель страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительная сумма, которую сегодня заработали белорусы, – более 18 миллионов рублей. Причем эти средства имеют четкое назначение. Они пойдут на создание экспозиции Национального исторического музея. То есть сегодня люди, по сути, работали ради сохранения истории страны. И символично, что именно на стройплощадке музея трудился Президент Беларуси. Александр Лукашенко не только присоединился к субботнику, но и оценил, как продвигается проект. Глава государства ознакомился с будущими залами, где сейчас завершается отделка и формируется пространство экспозиции. Как один субботник превращается в большой национальный проект и в нем нет разделений на должности и статус? Алена Сырова с подробностями.

Здание Национального исторического музея внимание, помимо всего прочего, приковывает и тем, как быстро оно меняется. Вот в прошлом апреле еще был только котлован, вокруг которого на субботнике только закладывали парк Народного единства и очертания гордости белорусов в бетоне.

А год спустя совсем другие формы и пейзажи, финальный этап озеленения территории, к которому пригласили присоединиться главу государства. Президент обещал быть и слово сдержал, но попросил за лопаты взяться, не дожидаясь команды. Задача тут же была принята к исполнению.

– Самый сложный, наверное, этап.

– Нет, нормальный этап. Уже привыкли.

– Оцените, пожалуйста, навыки людей, которые не профессионально высаживают деревья.

– Они работают сегодня просто великолепно. Все делают идеально, по ГОСТу. В составе импровизированных бригад были замечены и недавно назначенный министр культуры, и мэр Минска, и пресс-секретарь главы государства. В ожидании Александра Лукашенко они успели высадить несколько ясеней и поделились личными ассоциациями с традициями субботника.

Вчера сюда приезжали посмотреть фронт работ и так далее, я Владимиру Евгеньевичу сказала и поблагодарила его за то, что нашей бригаде достался этот участок. Во-первых, и объект знаковый, и место важнейшее, такой патриотический квартал столичный. И мы здесь прямо на входной группе. Эти деревья будут на самом виду. Это ответственность, но это точно запомнится. И это уже прямо на всю жизнь. Территория у нового музея будет роскошной. Во-первых, масштабная, во-вторых, зеленая и цветущая. Сегодня здесь высадили две сотни ясеней, черемух. Какой от них аромат весной! И рябин. То ли еще будет! Президент и помощники присоединились к реализации общей задачи – сделать Беларусь краше. Лукашенко об экспозициях Национального исторического музея: действовать оптимально, но не скупиться. Читайте здесь.

– Ну что, Коля, ты будешь дерево держать или засыпать землей?

– Буду сажать.

– Так, журналисты наши, ровно мы держим или куда-то повернуть?

– Идеально.

Так что, когда придете в новый музей, знайте, что слева от входа – президентская аллея. Зная профессиональное и личное отношение главы государства к природе и его рачительный подход, мэр попросил пару советов, пользуясь случаем.