Летчики-космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий заложили аллею в Минске

Космос становится ближе к земле – и сегодня это не метафора. Герои России, этнические белорусы, летчики-космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий в Минске заложили Аллею Героев России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две голубые ели украсили территорию у Дома Москвы. Космонавты также встретились со школьниками. Они рассказали о полетах на МКС, о своем карьерном пути, а также дали практические советы для тех, кто в будущем захочет стать их коллегами. И, конечно, ответили на все вопросы. Ребята ушли со встречи с автографами, фотографиями, а также с добрыми воспоминаниями, которые останутся с ними на всю жизнь.

Елизавета Амельченя, учащаяся Колодищанской средней школы №2: Раньше мы никогда не видели космонавтов, это было впервые, это очень хороший экспириенс, мне очень понравилось.

Антон Шкаплеров, российский космонавт-испытатель, Герой России:

Это символично, что наши два братских народа и в космосе, и на земле живут вместе. Каждый раз, когда я прилетаю в Минск, первое, что меня радует, но не удивляет, самое главное, чистота, красота, которая начинается с самого аэропорта, куда мы прилетаем и едем уже в центр, в Минск. Ну и, естественно, люди, они такие же добрые, хорошие, братья наши.

Параллельно с благоустройством территории и общения со школьниками покорители космических просторов открыли фотовыставку. Через редкие архивные снимки гости Дома Москвы могут узнать о зарождении космической отрасли в СССР, а также о создании космодрома Байконур.