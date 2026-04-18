От посадки леса до помощи сельхозорганизациям! По всей Беларуси прошел республиканский субботник

Субботник демонстрирует наше трудовое единство. Это традиция каждой весны делать общий дом еще краше и уютнее. Представители власти, трудовые коллективы, общественные объединения, школьники, студенты – безучастным не остается никто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турчин принял участие в благоустройстве братской могилы в деревне Пятевщина.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Люди должны жить в мире, согласии, в счастье. Всегда, чтобы над твоей страной было вот такое замечательное мирное небо. Это наша такая добрая традиция – в субботник благоустраивать и наводить порядок вообще в целом на территории нашей страны. Когда мы все вместе собираемся для того, чтобы сделать еще краше нашу стран . Хотя это уже действительно наш бренд, мы гордимся чистотой и благоустройством наших городов, поселков, вообще в целом нашей страны.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Отличное настроение, хорошая погода. И приятно, что здесь буквально через несколько лет будет прекрасный парк. И будет приятно осознавать, что и наш труд тоже здесь каким-то образом реализован, воплощен в этих насаждениях.