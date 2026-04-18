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От посадки леса до помощи сельхозорганизациям! По всей Беларуси прошел республиканский субботник

18 апреля 2026 13:43
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Субботник демонстрирует наше трудовое единство. Это традиция каждой весны делать общий дом еще краше и уютнее. Представители власти, трудовые коллективы, общественные объединения, школьники, студенты – безучастным не остается никто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин принял участие в благоустройстве братской могилы в деревне Пятевщина.

От посадки леса до помощи сельхозорганизациям! По всей Беларуси прошел республиканский субботник-2

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Люди должны жить в мире, согласии, в счастье. Всегда, чтобы над твоей страной было вот такое замечательное мирное небо. Это наша такая добрая традиция – в субботник благоустраивать и наводить порядок вообще в целом на территории нашей страны. Когда мы все вместе собираемся для того, чтобы сделать еще краше нашу стран . Хотя это уже действительно наш бренд, мы гордимся чистотой и благоустройством наших городов, поселков, вообще в целом нашей страны.

От посадки леса до помощи сельхозорганизациям! По всей Беларуси прошел республиканский субботник-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отличное настроение, хорошая погода. И приятно, что здесь буквально через несколько лет будет прекрасный парк. И будет приятно осознавать, что и наш труд тоже здесь каким-то образом реализован, воплощен в этих насаждениях.

От посадки леса до помощи сельхозорганизациям! По всей Беларуси прошел республиканский субботник-6

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это традиция созидательная, это традиция, нацеленная, во-первых, на приведение в порядок своей родной земли, своего родного уголка или мемориального комплекса, как здесь, чтобы после непростой зимы сделать краше нашу страну в целом. Ну и свой родной уголок. Мы всегда славились вот этой убранностью, прибранностью, порядком, таким лоском.

# Субботники в Беларуси # Наталья Кочанова # Владимир Перцов # Игорь Сергеенко

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