В Бресте навели порядок на территории строящегося патриотического центра

Работы сегодня, 18 апреля, велись по всей стране. В Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости также было многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наведении порядка приняли участие руководство региона и города, молодежь, трудовые коллективы. Всего свыше 100 человек. Они выкорчевывали сорняки, убирали листву, выравнивали участки и очищали грунт от мусора. На территории патриотического центра уже полностью завершены две очереди строительных работ. Возведен спальный корпус, два учебных здания, столовая, спортивная зона. В планах открыть собственную школу. В сентябре она примет первых учащихся.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома: Патриотический центр выбран потому, что мы должны помнить о прошлом и, конечно же, доносить, воспитывать и прививать память об этом прошлом нашим молодым людям, нашему будущему поколению.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

Хочется сказать, что та работа, которая ведется по раскорчевке, в первую очередь, по удалению инвазивной поросли, она необходима сегодня, потому что, то великолепие Брестской крепости, которое сегодня, можно сказать, утрачено было, приобретает другое дыхание и другой вид.

Всего свыше 350 тысяч жителей Брестской области присоединились к масштабной трудовой кампании.