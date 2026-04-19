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Когда труд объединяет! В Беларуси прошел республиканский субботник – как это было

19 апреля 2026 17:25
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В эти выходные в Беларуси прошел республиканский субботник. По предварительным данным, на «генеральную уборку» страны вышло больше 2 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трудовые десанты работали во всех регионах: приводили в порядок воинские захоронения, высаживали леса и благоустраивали знаковые объекты.

Объединилась вся страна! Какие задачи стояли у регионов? Детали республиканского субботника. Подробности здесь.

Когда труд объединяет! В Беларуси прошел республиканский субботник – как это было-1

Особое внимание в 2026 году уделили стройплощадке нового Национального исторического музея, где трудился и глава государства. Президент высаживал деревья и ознакомился с ходом строительных работ. Они еще не закончены, но судя всему нас ждет что-то действительно уникальное. То, чего мы еще не видели!

Президент – на знаковой стройке страны! Как прошел субботник на площадке Национального исторического музея.

В помощь музею и деньги, собранные на субботнике. Это более 18 миллионов рублей. Они пойдут на создание постоянной экспозиции, а также на восстановление мемориальных комплексов и мест боевой славы.

Давайте еще раз посмотрим, как мы ударно потрудились перед большими выходными.

# Субботники в Беларуси

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