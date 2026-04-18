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Более 320 тысяч жителей Минской области присоединились к республиканскому субботнику

18 апреля 2026 14:00
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В Минской области особое внимание уделили благоустройству зон отдыха, объектов историко-культурного наследия, мемориальных комплексов. В регионе к субботнику присоединилось более 320 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 320 тысяч жителей Минской области присоединились к республиканскому субботнику-2

В агрогородке Прилуки на стройплощадке школы работало руководство облисполкома. Совместно с педагогами Минского района они привели в порядок дворовую территорию, сделали ее более уютной для прогулок и отдыха. Пространство украсили посадкой около полусотни деревьев и кустарников.

Более 320 тысяч жителей Минской области присоединились к республиканскому субботнику-4

Александр Исаков, повар Прилукской средней школы:
Работаю в соседнем учреждении образования. Помогал, получается, высадить свое первое дерево – голубую ель. Все нам показывают, все объясняют. Я здесь еще проживаю неподалеку. Я то есть могу наблюдать за этим деревом, следить, как оно растет. Буду знать то, что это мое.

Более 320 тысяч жителей Минской области присоединились к республиканскому субботнику-6

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Мы работаем, создавая условия, по сути, для следующих поколений. Как и символично то, что собранные средства, а по Минской области это больше двух миллионов, пойдут на строительство Национального исторического музея. Таким образом, сегодня есть уникальная возможность у каждого жителя нашей страны внести свой вклад в строительство этого знакового объекта.

# Субботники в Беларуси # Алексей Кушнаренко

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