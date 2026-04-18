В Добрушском районе навели порядок у стен исторического имения Герардов

В Добрушском районе на субботнике работали в усадьбе Герардов. Памятник архитектуры XIX века находится в деревне Демьянки, выселенной после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хоть попасть на эту территорию можно лишь по пропускам, достопримечательность вызывает большой интерес у туристов. Поэтому вокруг заброшенного имения решили навести порядок.

Татьяна Шестерина, начальник отдела культуры Добрушского районного исполнительного комитета: Выехали с хорошим настроением, с желанием помочь, убрать, навести порядок. В планах у нас организация экскурсий, которые будут проводиться под патронажем нашего работника музейного. Поэтому вот завтра уже начинаются у нас выезды экскурсионные, две группы записались.

Игорь Одиноченко, главный специалист главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:

По прошлому году скажу, что было порядка 35 экскурсий, посетили этот объект больше 200 человек. Выдаем пропуска для транзитного проезда к этому объекту. И ведем, конечно же, учет, кто сюда заехал, кто нарушил, кто выехал. Все под контролем.

Субботник дает дополнительный шанс для сохранения культурного наследия Беларуси. Символично, что именно 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест, установленный ЮНЕСКО.