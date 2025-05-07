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Новости по тегу #Стоматология

Стоматолог – это не страшно! Как избавиться от дентофобии, рассказала врач медцентра «Нордин»
07 мая 2025 11:17

Стоматолог – это не страшно! Как избавиться от дентофобии, рассказала врач медцентра «Нордин»

Как изменилась стоматология в Беларуси? Поговорили с главными врачами медучреждений Минска
10 февраля 2025 07:13

Как изменилась стоматология в Беларуси? Поговорили с главными врачами медучреждений Минска

3D печать, ИИ и клеточные технологии. Как развивается белорусская стоматология – обсудят в ток-шоу «Большой город»
08 февраля 2025 09:37

3D печать, ИИ и клеточные технологии. Как развивается белорусская стоматология – обсудят в ток-шоу «Большой город»

Профессионально совмещает искусство и стоматологию. Поговорили с врачом об эстетике в медицине
03 февраля 2025 11:44

Профессионально совмещает искусство и стоматологию. Поговорили с врачом об эстетике в медицине

После реставрации открылась 2-я центральная районная поликлиника – узнали, что изменилось
28 января 2025 12:38

После реставрации открылась 2-я центральная районная поликлиника – узнали, что изменилось

Чем привлекает белорусская стоматология – узнали у пациентов из Великобритании
22 ноября 2024 18:14

Чем привлекает белорусская стоматология – узнали у пациентов из Великобритании

«Зачем понадобились такие зубы? Захотелось!» Александр Солодуха рассказал о голливудской улыбке
22 ноября 2024 18:09

«Зачем понадобились такие зубы? Захотелось!» Александр Солодуха рассказал о голливудской улыбке

Дети разучились жевать. Ортодонт рассказала, в чём причина неправильного прикуса
22 ноября 2024 18:04

Дети разучились жевать. Ортодонт рассказала, в чём причина неправильного прикуса

Со стоматологической инфекцией не шутят. Врач рассказал, к чему может привести кариес
22 ноября 2024 17:59

Со стоматологической инфекцией не шутят. Врач рассказал, к чему может привести кариес

Почему все едут лечить зубы в Беларусь – узнали у главврача стоматологической поликлиники
20 ноября 2024 11:27

Почему все едут лечить зубы в Беларусь – узнали у главврача стоматологической поликлиники

Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализовали в Поставах
29 июля 2024 07:26

Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализовали в Поставах

Как избежать неприятного запаха изо рта – рассказывает стоматолог
07 мая 2024 08:37

Как избежать неприятного запаха изо рта – рассказывает стоматолог