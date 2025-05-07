Новости по тегу #Стоматология

Более 80 % пациентов испытывают хотя бы небольшой страх перед посещением кабинета стоматолога. Такое состояние получило название дентофобия.
К нам едут на лечение и протезирование люди со всего мира. У нас современное оборудование и классные специалисты, которые всю жизнь учатся, чтобы не стоять на месте .
И как красивая улыбка по уникальной белорусской технологии меняет жизнь и подталкивает к новым свершениям.
Эстетика как стиль жизни. Для этого стоматолога улыбка словно чистый холст! Наталья Новак с отличием закончила художественную школу, но учла мудрый совет родителей и поступила в медицинский институт.
Высоким спросом уже пользуется стоматологическое отделение. За одну смену врачи успевают принять около 200 человек.
В Беларуси этой сфере уделяется огромное внимание государства, причем цены очень радуют. И привлекают иностранцев!
Александр Солодуха с гордостью рассказывает про эстетическую коррекцию, которую он сделал в 2009 году себе и супруге.
Частые простудные заболевания, аденоиды – у ребенка постоянно открыт рот. Это приводит к сужению челюстей, скученности зубов, формированию неправильного прикуса.
Для возбудителей различных заболеваний во рту создаются благоприятные условия: повышенная влажность, постоянная температура и многообразие питательных веществ. А в целом микрофлора полости рта насчитывает около 160 видов микроорганизмов.
«Уровень сегодняшней стоматологии можно оценивать по улыбкам наших граждан».
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