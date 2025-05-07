Стоматолог – это не страшно! Как избавиться от дентофобии, рассказала врач медцентра «Нордин»

Согласно статистике, более 80 % пациентов испытывают хотя бы небольшой страх перед посещением кабинета стоматолога. Такое состояние получило название дентофобия. Переживания могут варьироваться от легкого беспокойства до сильной тревоги, которая мешает посещению врача и, как следствие, негативно сказывается на здоровье зубов и десен.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Дентофобия является серьезной проблемой, поскольку она не позволяет пойти человеку на лечение вовремя, и человек приходит тогда, когда уже очень болит и когда лечение требуется более серьезное.

Существует множество причин, способствующих развитию дентофобии. Самая частая – негативный опыт в прошлом. Наталья Грицкевич:

Это может быть негативный опыт родителей, которые при ребенке обсуждали, что им страшно и больно. Либо в школьном коллективе ребенок это услышал. И таким образом постепенно формируется страх перед лечением зубов. Также это может быть перенос негативного опыта лечения в других областях – болезненные операции, травмы и так далее. Следующее – это потеря контроля над ситуацией и чувство беспомощности в кресле, когда пациент понимает, что он не может контролировать происходящее, и боится того, что предстоит дальше.

Седация может значительно помочь людям, страдающим от дентофобии. Этот подход позволяет пациентам чувствовать себя более расслабленно и комфортно, что особенно важно для тех, кто испытывает сильный страх перед лечением зубов. Минимальная седация помогает снизить уровень тревожности, но при этом пациент остается в сознании и способен реагировать на вопросы и просьбы врача. Наталья Грицкевич:

Некоторым пациентам может понадобиться даже психотерапия, потому что не все в состоянии справиться со своими страхами, а также применение каких-то легких успокоительных, начиная с самой банальной валерьянки. Также важно найти именно своего стоматолога, который будет вызывать у вас доверие не только как специалист, но и как человек. Можно попросить доктора, чтобы он во время лечения озвучивал все процедуры, которые он будет проводить: сейчас я почищу зуб щеточкой, сейчас я немножечко пожужжу машинкой, а сейчас мы будем обрабатывать зуб и ставить пломбу. Чтобы пациент понимал, на каком этапе вы находитесь, и знал, на что ему еще стоит рассчитывать в плане морально-волевых усилий.