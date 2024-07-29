Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализовали в Поставах

Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализован в Поставах. Столичные терапевты, хирурги и ортодонты бесплатно консультировали детей работников местного молочного завода и воспитанников детского дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место врачи прибыли с мобильным высокотехнологичным оборудованием. Каждый пациент, всего их более сотни, смог получить совет специалиста и оперативную помощь. Возможностью пообщаться с коллегами воспользовались врачи региона. Для них организовали мастер-класс.

Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы, сотрудники Минского городского детского центра по стоматологии, Белорусского государственного медицинского университета, приехали поделиться своим опытом. И конечно, выработать какие-то варианты решения по предложениям, просьбам, проблемным вопросам. Именно стоматологической сферы Поставского района Цель у нас одна – повышение качества и доступности стоматологической помощи населению Поставского района.