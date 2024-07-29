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Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализовали в Поставах

29 июля 2024 07:26
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Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализован в Поставах. Столичные терапевты, хирурги и ортодонты бесплатно консультировали детей работников местного молочного завода и воспитанников детского дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализовали в Поставах-1

На место врачи прибыли с мобильным высокотехнологичным оборудованием. Каждый пациент, всего их более сотни, смог получить совет специалиста и оперативную помощь. Возможностью пообщаться с коллегами воспользовались врачи региона. Для них организовали мастер-класс.

Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализовали в Поставах-4

Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы, сотрудники Минского городского детского центра по стоматологии, Белорусского государственного медицинского университета, приехали поделиться своим опытом. И конечно, выработать какие-то варианты решения по предложениям, просьбам, проблемным вопросам. Именно стоматологической сферы Поставского района Цель у нас одна – повышение качества и доступности стоматологической помощи населению Поставского района.

Благотворительный проект по профилактике стоматологических заболеваний реализовали в Поставах-7

Медики провели викторины и конкурсы на тему здорового образа жизни, организовали выставку белорусских стоматологических материалов и оборудования.

# Стоматология # общество

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