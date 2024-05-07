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Как избежать неприятного запаха изо рта – рассказывает стоматолог

07 мая 2024 08:37
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Все мы чистим зубы, но не все привыкли чистить язык. Стоматолог объясняет, насколько это важно и на что влияет такая гигиена.

Как избежать неприятного запаха изо рта – рассказывает стоматолог-1


Фото: Pixabay

Отказ от чистки языка может сильно повлиять на здоровье полости рта в целом. Язык – убежище для бактерий, частиц еды и омертвевших клеток, что способствует образованию зубного налета, проблем с деснами и неприятного запаха изо рта, пишет The Mirror.

Удивительно, но стоматолог уверяет, что налет может мешать вкусовым ощущениям. Регулярная чистка языка поможет сохранить функцию вкусовых рецепторов.

Более того, полость рта – врата для проникновения болезнетворных микроорганизмов. Пренебрежение гигиеной языка может поставить под угрозу естественные защитные механизмы полости рта, потенциально повышая восприимчивость к инфекциям и другим заболеваниям.

Почистить язык можно зубной щеткой с небольшим количеством пасты. Начинать нужно с задней части, постепенно передвигаясь вперед. Повторять процедуру следует после каждой чистки зубов. Регулярное очищение языка предотвратит неприятный запах изо рта, уменьшит накопление бактерий и улучшит общее состояние полости рта.

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# Стоматология # калейдоскоп

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