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Со стоматологической инфекцией не шутят. Врач рассказал, к чему может привести кариес

22 ноября 2024 17:59
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Банальный кариес может привести к инфекции, которая распространится далее по организму, вызывая серьезные проблемы с сердцем, печенью, легкими, и даже репродуктивными органами, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. И немудрено – для возбудителей различных заболеваний во рту создаются благоприятные условия: повышенная влажность, постоянная температура и многообразие питательных веществ. А в целом микрофлора полости рта насчитывает около 160 видов микроорганизмов. Чаще всего это стафилококки, стрептококки, актиномицеты, грибковая флора. Так что со стоматологической инфекцией не шутят!

Со стоматологической инфекцией не шутят. Врач рассказал, к чему может привести кариес-2

Максим Иванов, стоматолог-хирург:
Идет борьба за жизнь, кроме шуток. К сожалению, не всегда успешно. Умирают на стационаре тоже наши пациенты. И ничего нельзя сделать, стоматологическая инфекция очень злая. Даже вот банально заживление раны во рту – это совершенно не рана на ноге, на животе. Это рана инфицированная всегда. Перелом, который происходит в полости рта, это всегда инфицированный перелом. Как только что-то сломалось – слизистая порвалась. А она всегда рвется, то есть там зубы, она инфицированная. Это очень сложная ситуация, когда заживает все совсем не так, как заживает перелом ноги. Перелом челюсти – совершенно другой перелом, это уникальный момент, но мы справляемся. 

Подробности в видео.

# Стоматология # Максим Иванов # Здоровье # Медицина

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