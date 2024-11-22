Со стоматологической инфекцией не шутят. Врач рассказал, к чему может привести кариес

Банальный кариес может привести к инфекции, которая распространится далее по организму, вызывая серьезные проблемы с сердцем, печенью, легкими, и даже репродуктивными органами, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. И немудрено – для возбудителей различных заболеваний во рту создаются благоприятные условия: повышенная влажность, постоянная температура и многообразие питательных веществ. А в целом микрофлора полости рта насчитывает около 160 видов микроорганизмов. Чаще всего это стафилококки, стрептококки, актиномицеты, грибковая флора. Так что со стоматологической инфекцией не шутят!

Максим Иванов, стоматолог-хирург:

Идет борьба за жизнь, кроме шуток. К сожалению, не всегда успешно. Умирают на стационаре тоже наши пациенты. И ничего нельзя сделать, стоматологическая инфекция очень злая. Даже вот банально заживление раны во рту – это совершенно не рана на ноге, на животе. Это рана инфицированная всегда. Перелом, который происходит в полости рта, это всегда инфицированный перелом. Как только что-то сломалось – слизистая порвалась. А она всегда рвется, то есть там зубы, она инфицированная. Это очень сложная ситуация, когда заживает все совсем не так, как заживает перелом ноги. Перелом челюсти – совершенно другой перелом, это уникальный момент, но мы справляемся.