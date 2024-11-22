«Зачем понадобились такие зубы? Захотелось!» Александр Солодуха рассказал о голливудской улыбке

Красивые и ровные зубы – удовольствие не из дешевых, особенно когда речь идет об улыбках знаменитостей. Далеко не все селебрити обладают такой роскошью от рождения, многие артисты начинают заниматься зубами только достигнув определенного успеха на сцене, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. К примеру, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров и многие другие имели заметные дефекты зубного ряда, а король эпатажа 90-х Александр Медведев, также известный как Шура, и вовсе обходился без зубов.

Многие звезды отрицают вмешательство врачей, мол, это просто правильный уход, вот и стали зубы белыми и ровными. Но наш Александр Солодуха с гордостью рассказывает про эстетическую коррекцию, которую он сделал в 2009 году себе и супруге за две тысячи долларов.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Зачем понадобились такие зубы? Захотелось! Не устраивали те, которые были от природы. Немножко была расщелинка, чуть-чуть цвет уже не устраивал, да, захотелось вот такой белой голливудской улыбки.

У Александра сохранились родные зубы, просто на них надели специальную пластину, создали форму и подобрали нужный артисту оттенок. Одним разом дело не ограничилось.