3D печать, ИИ и клеточные технологии. Как развивается белорусская стоматология – обсудят в ток-шоу «Большой город»

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Это одна из самых востребованных белорусами сфер медицины. В прошлом году пациентами зубного врача только в столице стали более 1,5 миллиона человек, то есть практически каждый житель Минска побывал в стоматологическом кресле. На каком уровне сегодня профессионализм и достижения людей, которые дарят здоровые улыбки? Смотрите завтра в 10:00 часов в ток-шоу «Большой город».

3D печать, искусственный интеллект, клеточные технологии – все это уже реальность белорусской стоматологии. Как быстро наши врачи осваивают современные тренды?

Мы готовы осваивать цифровые технологии и соревноваться с искусственным интеллектом. Современная белорусская стоматология идет не только в ногу со временем, а иногда на шаг впереди.

Почему наши дети не боятся лечить зубы и что на государственном уровне делается для того, чтобы детская стоматология развивалась? Как ученым-стоматологам удается совершать научные прорывы международного уровня? И почему к нам едут со всего мира?