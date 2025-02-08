Прямой эфир

3D печать, ИИ и клеточные технологии. Как развивается белорусская стоматология – обсудят в ток-шоу «Большой город»

08 февраля 2025 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Это одна из самых востребованных белорусами сфер медицины. В прошлом году пациентами зубного врача только в столице стали более 1,5 миллиона человек, то есть практически каждый житель Минска побывал в стоматологическом кресле.

На каком уровне сегодня профессионализм и достижения людей, которые дарят здоровые улыбки? Смотрите завтра в 10:00 часов в ток-шоу «Большой город».

3D печать, ИИ и клеточные технологии. Как развивается белорусская стоматология – обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

3D печать, искусственный интеллект, клеточные технологии – все это уже реальность белорусской стоматологии. Как быстро наши врачи осваивают современные тренды?

3D печать, ИИ и клеточные технологии. Как развивается белорусская стоматология – обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

Мы готовы осваивать цифровые технологии и соревноваться с искусственным интеллектом.

Современная белорусская стоматология идет не только в ногу со временем, а иногда на шаг впереди.

3D печать, ИИ и клеточные технологии. Как развивается белорусская стоматология – обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Почему наши дети не боятся лечить зубы и что на государственном уровне делается для того, чтобы детская стоматология развивалась? Как ученым-стоматологам удается совершать научные прорывы международного уровня? И почему к нам едут со всего мира?

3D печать, ИИ и клеточные технологии. Как развивается белорусская стоматология – обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

И как красивая улыбка по уникальной белорусской технологии меняет жизнь и подталкивает к новым свершениям. Пусть улыбнется каждый, кто хоть раз лечил зубы – отмечаем Международный День стоматолога в «Большом городе»!

Пусть улыбнется каждый, кто хоть раз лечил зубы – отмечаем Международный День стоматолога в «Большом городе»! Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10 утра.

# Стоматология # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
В Национальной школе красоты продолжится второй день кастинга на конкурс «Мисс Минск – 2025»
08 февраля 2025 08:58

В Национальной школе красоты продолжится второй день кастинга на конкурс «Мисс Минск – 2025»

Лицей имени Ф.Э. Дзержинского БГУ празднует 35-летие
08 февраля 2025 08:53

Лицей имени Ф.Э. Дзержинского БГУ празднует 35-летие

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей
08 февраля 2025 08:20

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей