Почему все едут лечить зубы в Беларусь – узнали у главврача стоматологической поликлиники

Минск был выбран городом проведения международного стоматологического форума, который прошел в столице на прошлой неделе. Чем же белорусские стоматологи прославились на весь мир – рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – главврач 14-й Минской городской стоматологической поликлиники Сергей Кулик.

Юрий Царев, ведущий:

Говорят, что народ не любит стоматологов, я думаю, что это все неправда, потому что здоровье зубов – это, можно сказать, здоровье всего организма. Скажите, если, исходя из жизненного опыта, взять нынешнюю ситуацию, у нас люди стали больше заботиться о своей полости рта или все-таки раньше мы больше следили за собой? Мы же к стоматологу ходим когда? Когда у нас уже все, проблема, заболело так, что ты не можешь терпеть?

Сергей Кулик, главный врач УЗ «14-я городская стоматологическая поликлиника»:

Я бы сказал так – уровень сегодняшней стоматологии можно оценивать по улыбкам наших граждан. Почему? Потому что если мы возьмем ретроспективу на лет 10, 12, 15 назад или еще как-то туда подальше, чаще всего наши люди улыбались не очень красивыми улыбками, не очень здоровыми улыбками, с вкраплением тех или иных металлических конструкций. Не самая приглядная улыбка. На сегодня каждый из стоматологов, проходя по городу, по нашей стране, четко понимает, что нашими усилиями улыбка наших граждан изменилась. Она стала здоровее, она стала привлекательнее.

Юлия Самусенко, ведущая:

Но почему в Беларусь сейчас так много тянется, например, иностранцев именно за нашей стоматологией, за нашими услугами? Стоматологический туризм так называемый. Только лишь потому, что у нас дешевле, или за качеством, за приятной ценой?

Сергей Кулик:

Приятная цена, на мой взгляд, будет занимать, наверное, 3-ю или 4-ю позицию. На первых позициях, безусловно, профессионализм наших специалистов, уровень подготовленности наших кадров. Потому что то, что дают наши медицинские университеты, последующая переподготовка и подготовка профессиональных наших специалистов – высокого уровня, мирового даже уровня. Не зря у нас в медицинских вузах учится большое количество иностранных студентов. Значит, мы востребованы, наша школа нужна. И, конечно же, на следующей позиции – маттехбаза. У нас очень большое количество как государственных, так и частных клиник имеет очень широкий спектр возможностей и, конечно же, очень современное оборудование и технологии. На сегодня стоматологам нашей страны многое по плечу.

Александр Меженный, ведущий:

А что касается этого форума, который проходил в Минске, о чем там говорили и почему наша страна такая привлекательная для проведения таких форумов?

Сергей Кулик:

Данный форум уже третий, это традиционный медицинский форум. И в этом году впервые была секция стоматологии. Почему не было на предыдущих? Наверное, мы готовились еще морально, профессионально. Ну, и где-то таким задором, запалом. В данном случае этот форум состоялся. Секция стоматологии имела успех, на мой взгляд. Мы сработали на очень широкую аудиторию профессионалов. Почему? Потому что секционное заседание было в течение одного дня. Мы начинали работу с 9:30 и еле закончили нашу дискуссию в 16:30.