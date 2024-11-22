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Дети разучились жевать. Ортодонт рассказала, в чём причина неправильного прикуса

22 ноября 2024 18:04
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Есть и еще одна проблема, на которую обращают внимание с детства: неправильный прикус и кривые зубы. Где-то виновата генетика, а где-то и вредные привычки, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.

Дети разучились жевать. Ортодонт рассказала, в чём причина неправильного прикуса-2

Оксана Михальчук, стоматолог-ортодонт:
Сосание пальца. Сосание каких-то предметов, когда дети, особенно школьного возраста, грызут карандаши и ручки. Конечно, это тоже влияет на положение зубов. Очень важно, чтобы ребенок с самого детства дышал носом. Частые простудные заболевания, аденоиды – у ребенка постоянно открыт рот. Это приводит к сужению челюстей, скученности зубов, формированию неправильного прикуса.

А еще врачи-ортодонты отмечают нехорошую тенденцию – дети разучились жевать! 

Дети разучились жевать. Ортодонт рассказала, в чём причина неправильного прикуса-4

Яков Тимчук, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии БГМУ:
Процент нарушения прикуса в Республике Беларусь довольно-таки высокий. У многих исключена из питания жесткая пища, а это такой фактор неблагоприятный для того, чтобы развивались, укреплялись, росли челюсти, развивались зубы, чтобы было место этим зубам, создавалось место для них. За счет того, что у детей жевательной нагрузки нет, они перекусывают йогуртами, кашками, бабушки им все перемалывают, чтобы они быстро проглотили и побежали дальше, это плохо, раньше такого не было. Раньше и морковку, и мясо жевали. Не было такого большого количества с нарушением прикуса.

Подробности в видео.

# БГМУ # Стоматология # Медицина # Здоровье

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