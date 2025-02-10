Как изменилась стоматология в Беларуси? Поговорили с главными врачами медучреждений Минска
Стоматология в Беларуси каждый день выходит на новый уровень развития. К нам едут на лечение и протезирование люди со всего мира. У нас современное оборудование и классные специалисты, которые всю жизнь учатся, чтобы не стоять на месте и оперативно внедрять в практику новые стоматологические тренды. Сегодня стоматология в Беларуси – это не только высокий уровень оказания услуг, но и инновации. Наши ученые используют клеточные цифровые технологии в стоматологии. В студии ток-шоу «Большой город» поговорили о людях, которые дарят нам улыбку.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сергей Анатольевич и Евгения Борисовна, первый вопрос к вам. Вы как руководители стоматологии, оба депутаты Мингорсовета. Вот такая «зубастость» вашей профессиональной общественной деятельности, насколько полезна для вас, насколько необходима? Как вы оцениваете уровень стоматологии в Минске?
Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии, депутат Минского городского Совета депутатов, главный внештатный детский стоматолог Минска:
Если мы будем сравнивать с теми годами, когда в том числе и детской стоматологии кабинетов было совсем мало, когда у нас разнообразие материалов было практически на нуле, когда медицинское оборудование нас тоже не радовалось, можно сказать, что мы сегодня в космосе.
Екатерина Забенько:
Страшно вспоминать еще несколько десятков лет назад абсолютно каждый человек, не говоря уже про детей, боялись идти к стоматологам. Мало того, что туда было не попасть, но когда попадали, уже приходилось терпеть и не всегда рассчитывать на качественный результат, к сожалению.
Евгения Коршикова:
Конечно, я об этом и говорю. Сегодня мы действительно имеем качественную, в том числе и стоматологическую, помощь. Мы имеем доступную помощь. И все это благодаря тому, что нам удалось сохранить настолько уникальную систему здравоохранения, в том числе и детскую стоматологию. Наверное, то, что мы ее имеем и сохранили, это настоящее достояние нашей страны.
Екатерина Забенько:
Сергей Анатольевич, насколько одинаковы по уровню наши стоматологии в городе?
Сергей Кулик, главный врач УЗ «14-я городская стоматологическая поликлиника», депутат Мингорсовета, главный внештатный стоматолог Минска:
Я бы хотел начать с того, что, на мой взгляд, стоматология – это не просто врачевание, это искусство. Искусство делает людей красивыми, коммуникабельными. От того, как человек улыбается открыто, это в конечном итоге его успешность в жизни: в профессиональной, в личной. И на сегодня мы как профессионалы оцениваем уровень здоровья наших граждан как высокий, как ухоженный. Но, с другой стороны, самый наглядный пример, как люди улыбаются, насколько красиво и ярко – это присутствует. Если говорить об уровне, он приблизительно равный как в государственном, так и в негосударственном секторе. Потому что порядка 70 % наших специалистов, работающих в государственном секторе, они в том числе подрабатывают в наших же негосударственных структурах. Это не запрещено законодательно. Они ничего не нарушают. Присутствует государственное частное партнерство. Это политика нашей страны. Они совершенствуют свои навыки и, соответственно, переносят их во благо наших пациентов. Для качественной, доступной и комфортной помощи.
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