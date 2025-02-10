Как изменилась стоматология в Беларуси? Поговорили с главными врачами медучреждений Минска

Стоматология в Беларуси каждый день выходит на новый уровень развития. К нам едут на лечение и протезирование люди со всего мира. У нас современное оборудование и классные специалисты, которые всю жизнь учатся, чтобы не стоять на месте и оперативно внедрять в практику новые стоматологические тренды. Сегодня стоматология в Беларуси – это не только высокий уровень оказания услуг, но и инновации. Наши ученые используют клеточные цифровые технологии в стоматологии. В студии ток-шоу «Большой город» поговорили о людях, которые дарят нам улыбку.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сергей Анатольевич и Евгения Борисовна, первый вопрос к вам. Вы как руководители стоматологии, оба депутаты Мингорсовета. Вот такая «зубастость» вашей профессиональной общественной деятельности, насколько полезна для вас, насколько необходима? Как вы оцениваете уровень стоматологии в Минске?

Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии, депутат Минского городского Совета депутатов, главный внештатный детский стоматолог Минска:

Если мы будем сравнивать с теми годами, когда в том числе и детской стоматологии кабинетов было совсем мало, когда у нас разнообразие материалов было практически на нуле, когда медицинское оборудование нас тоже не радовалось, можно сказать, что мы сегодня в космосе. Екатерина Забенько:

Страшно вспоминать еще несколько десятков лет назад абсолютно каждый человек, не говоря уже про детей, боялись идти к стоматологам. Мало того, что туда было не попасть, но когда попадали, уже приходилось терпеть и не всегда рассчитывать на качественный результат, к сожалению.

Евгения Коршикова:

Конечно, я об этом и говорю. Сегодня мы действительно имеем качественную, в том числе и стоматологическую, помощь. Мы имеем доступную помощь. И все это благодаря тому, что нам удалось сохранить настолько уникальную систему здравоохранения, в том числе и детскую стоматологию. Наверное, то, что мы ее имеем и сохранили, это настоящее достояние нашей страны. Екатерина Забенько:

Сергей Анатольевич, насколько одинаковы по уровню наши стоматологии в городе?