После реставрации открылась 2-я центральная районная поликлиника – узнали, что изменилось

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

После масштабной реконструкции в столице открылась 2-я центральная районная поликлиника. Жители Фрунзенского района уже спешат оценить качество оказываемых услуг. А изменилось абсолютно все. В отделениях – оборудование нового поколения. Оно полностью соответствует современным стандартам. Высоким спросом уже пользуется стоматологическое отделение. За одну смену врачи успевают принять около 200 человек. Среди новшеств – ультразвуковой хирургический аппарат и конусно-лучевая компьютерная томография позволяющие сделать 3D-диагностику челюсти, носовых и лобных пазух. Появилось и 9 универсальных стоматологических установок белорусского производства для пациентов.

Татьяна Рыбакина, врач-стоматолог-терапевт, заведующий стоматологическим отделением УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска»:

Эти кресла у нас очень комфортабельны. Они с очень красивой обивкой. И они комфортабельны с очень большими функциями для людей с ограниченными возможностями. И если, например, ему сложно подняться, сплюнуть, здесь есть кнопа памяти. Мы запоминаем, пациент сплевывает. И потом кресло возвращается в исходное положение само. Нередко пациенты приходят не просто на диагностику, но и на лечение. Причин посетить стоматолога находится много.