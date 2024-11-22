Чем привлекает белорусская стоматология – узнали у пациентов из Великобритании
В Европе и США эстетика улыбки важна как в социальной, так и профессиональной сфере. Детей с раннего возраста приучают к посещению стоматолога, а взрослые все чаще выбирают отбеливание, установку виниров и прибегают к лазерной стоматологии. Стоматологические услуги в этой стране считаются дорогостоящими и недоступными для малообеспеченных слоев населения, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
В Беларуси этой сфере уделяется огромное внимание государства, причем цены очень радуют. И привлекают иностранцев!
Елена Банникова, стоматолог-терапевт:
Медицинский туризм в наше время набирает большие обороты. Если раньше мы могли похвастаться пациентами из стран ближнего зарубежья и стран Балтии, то сегодня мы можем уверенно сказать, что география очень обширна. У нас есть пациенты как из Великобритании, из Соединенных Штатов Америки, даже из стран Африки к нам приходят на прием пациенты.
Сергей Рубникович, ректор БГМУ:
Цифры 22-го и 23-го говорят о том, что прирост более чем в два раза. Если за прошлый год экспорт стоматологических услуг составил 5 с половиной миллионов, то в 2022 году это было два с половиной. То есть более чем в два раза мы видим прирост экспорта стоматологических услуг. В 2023 году более 20 тысяч иностранцев приехали в нашу страну за оказанием стоматологической квалифицированной помощи. Это не только лечение кариеса. Это и дентальная имплантация, ставление ортопедических сложных протезов, ортодонтического лечения. То есть нашу страну выбирают.
Соотношение цена-качество в Беларуси тоже оптимально, плюс прекрасное отношение к пациентам! И вот, что говорят гости из-за рубежа.
Олег Иванов, гражданин Великобритании, пациент столичной стоматологической поликлиники:
Папа привез меня сюда, потому что он очень-очень рекомендовал мне белорусскую поликлинику. Мне сделали чистку зубов, а также заделали дырочку, женщина обратила внимание, что была дырочка. Реально обслужили классно, мне понравилось очень. Очень общительная, где-то даже смеялись, хоть и рот был полный. Но вот так, мне понравилось!
Подробности в видео.