Чем привлекает белорусская стоматология – узнали у пациентов из Великобритании

В Европе и США эстетика улыбки важна как в социальной, так и профессиональной сфере. Детей с раннего возраста приучают к посещению стоматолога, а взрослые все чаще выбирают отбеливание, установку виниров и прибегают к лазерной стоматологии. Стоматологические услуги в этой стране считаются дорогостоящими и недоступными для малообеспеченных слоев населения, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Елена Банникова, стоматолог-терапевт: Медицинский туризм в наше время набирает большие обороты. Если раньше мы могли похвастаться пациентами из стран ближнего зарубежья и стран Балтии, то сегодня мы можем уверенно сказать, что география очень обширна. У нас есть пациенты как из Великобритании, из Соединенных Штатов Америки, даже из стран Африки к нам приходят на прием пациенты.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Цифры 22-го и 23-го говорят о том, что прирост более чем в два раза. Если за прошлый год экспорт стоматологических услуг составил 5 с половиной миллионов, то в 2022 году это было два с половиной. То есть более чем в два раза мы видим прирост экспорта стоматологических услуг. В 2023 году более 20 тысяч иностранцев приехали в нашу страну за оказанием стоматологической квалифицированной помощи. Это не только лечение кариеса. Это и дентальная имплантация, ставление ортопедических сложных протезов, ортодонтического лечения. То есть нашу страну выбирают.

Соотношение цена-качество в Беларуси тоже оптимально, плюс прекрасное отношение к пациентам! И вот, что говорят гости из-за рубежа.