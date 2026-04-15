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Новости по тегу #Стиль

Как простой образ сделать стильным? Стилист показала несколько вариантов
15 апреля 2026 08:52

Как простой образ сделать стильным? Стилист показала несколько вариантов

Как собрать базовый гардероб? Шпаргалка от стилиста
09 апреля 2026 11:11

Как собрать базовый гардероб? Шпаргалка от стилиста

Наше – лучшее! За два месяца белорусы купили более 30 тыс. отечественных товаров по льготным кредитам
28 марта 2026 18:26

Наше – лучшее! За два месяца белорусы купили более 30 тыс. отечественных товаров по льготным кредитам

Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси
24 марта 2026 12:18

Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси

Какие цвета будут актуальны в этом сезоне? Рассказала стилист
28 февраля 2026 14:00

Какие цвета будут актуальны в этом сезоне? Рассказала стилист

Образ, статус и стиль – что предлагают покупателю белорусские предприятия
25 февраля 2026 17:19

Образ, статус и стиль – что предлагают покупателю белорусские предприятия

В чём пойти на свидание? Несколько советов от стилиста
14 февраля 2026 12:20

В чём пойти на свидание? Несколько советов от стилиста

В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок
27 октября 2025 07:50

В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок

Не винтаж или секонд-хэнд, а апсайклинг! Что называют модным термином в модной сфере, рассказал дизайнер
23 апреля 2025 17:59

Не винтаж или секонд-хэнд, а апсайклинг! Что называют модным термином в модной сфере, рассказал дизайнер

Худышки или толстушки: кого предпочитает публика и дизайнеры на подиуме – мнение организатора модных показов
23 апреля 2025 17:38

Худышки или толстушки: кого предпочитает публика и дизайнеры на подиуме – мнение организатора модных показов

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов
21 июля 2021 08:56

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?
30 июня 2021 09:31

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?