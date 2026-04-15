Новости по тегу #Стиль

«Любой образ можно сделать стильным и интересным благодаря акцентам».
Главное правило построения гардероба – это не количество вещей, а правильная система.
Тренд на «роднае» – по всей стране. Голосовать рублем за наши товары готовы не только используя лояльные условия госпрограммы, но и по зову души.
Цветочные украшения начали коллекционировать, и так возникла новая идея – составлять целые композиции.
«Оттенки бежевого – это трендовая база сезона».
Ежегодно только предприятие «Камволь» выпускает 6 миллионов погонных метров ткани.
Чтобы образ не был скучным, выбираем платье красного акцентного цвета и добавляем яркую деталь.
Портретную галерею на ткани будут расширять – коллекцию пополнят еще тремя жакетами. Чьи образы украсят их – пока держат в секрете.
Возможно, в каком-то куске ткани из брюк увидится юбка. Вот это называется апсайклинг, рождение чего-то нового.
В профессиональной индустрии важно показать одежду, показать то, что надето на модели. И если модель, неважно, какого она возраста, размера, форм, форматов, делает это хорошо, то добро пожаловать на подиум.
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