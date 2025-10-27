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В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок

27 октября 2025 07:50
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Необычный способ рассказать об известных женщинах Беларуси. В Центре творчества детей и молодежи Гомельского района создали стилизованную коллекцию жакетов с портретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок-2

На изделиях изображены Ирина Паскевич, Барбара и Франциска Урсула Радзивилл, Евфросиния Полоцкая. Предметы уникальные, для каждого подобрали свою цветовую гамму, стиль и детали, чтобы отразить определенную эпоху и деятельность героини. Воплотить творческую идею доверили молодому специалисту Виктории Пугачевой.

В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок-4

Виктория Пугачева, педагог Центра творчества детей и молодежи Гомельского района:
Мы определились с тем, кто будет изображен на пиджаках, разработали эскиз, перенесли этот эскиз на пиджаки и придумывали каждое оформление для каждого пиджака.

Татьяна Коржова, директор Центра творчества детей и молодежи Гомельского района:
Мы хотели запечатлеть великих женщин, которые внесли свой вклад в историю нашей страны. Сейчас вы можете видеть то, что у нас получилось. Девчонки разработали эскизы, нанесли их на пиджаки, потом расшили все это бусинами.

Портретную галерею на ткани будут расширять – коллекцию пополнят еще тремя жакетами. Чьи образы украсят их – пока держат в секрете.

# Дизайн # Стиль # Одежда

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