В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок

Необычный способ рассказать об известных женщинах Беларуси. В Центре творчества детей и молодежи Гомельского района создали стилизованную коллекцию жакетов с портретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На изделиях изображены Ирина Паскевич, Барбара и Франциска Урсула Радзивилл, Евфросиния Полоцкая. Предметы уникальные, для каждого подобрали свою цветовую гамму, стиль и детали, чтобы отразить определенную эпоху и деятельность героини. Воплотить творческую идею доверили молодому специалисту Виктории Пугачевой.

Виктория Пугачева, педагог Центра творчества детей и молодежи Гомельского района:

Мы определились с тем, кто будет изображен на пиджаках, разработали эскиз, перенесли этот эскиз на пиджаки и придумывали каждое оформление для каждого пиджака.

Татьяна Коржова, директор Центра творчества детей и молодежи Гомельского района:

Мы хотели запечатлеть великих женщин, которые внесли свой вклад в историю нашей страны. Сейчас вы можете видеть то, что у нас получилось. Девчонки разработали эскизы, нанесли их на пиджаки, потом расшили все это бусинами.

Портретную галерею на ткани будут расширять – коллекцию пополнят еще тремя жакетами. Чьи образы украсят их – пока держат в секрете.