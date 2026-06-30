Александр Лукашенко встретился с руководством Пекинского университета

Рабочий визит Президента Беларуси в Китай продолжается. 30 июня в программе еще ряд мероприятий. Так, этим утром Александр Лукашенко посещает Пекинский университет – один из ведущих и наиболее авторитетных вузов Китая. Сегодня в структуру вуза входят 59 институтов, обучение ведется более чем по 130 специальностям, а научные исследования проводят свыше 260 лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства в эти минуты проводит рабочую встречу с руководством вуза, после примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности «биотехнология».

Высокий уровень белорусско-китайских отношений сегодня подтверждается не только политическим диалогом, но и конкретными результатами. Очередным шагом в развитии сотрудничества стали переговоры Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли накануне в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. За годы сотрудничества страны выстроили прочную систему взаимодействия – от политики и экономики до науки и гуманитарной сферы. Сегодня отношения Минска и Пекина развиваются в формате всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, который в китайской дипломатии считается одним из самых высоких.