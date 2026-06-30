Александр Лукашенко встретился с руководством Пекинского университета
Рабочий визит Президента Беларуси в Китай продолжается. 30 июня в программе еще ряд мероприятий. Так, этим утром Александр Лукашенко посещает Пекинский университет – один из ведущих и наиболее авторитетных вузов Китая. Сегодня в структуру вуза входят 59 институтов, обучение ведется более чем по 130 специальностям, а научные исследования проводят свыше 260 лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства в эти минуты проводит рабочую встречу с руководством вуза, после примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности «биотехнология».
Высокий уровень белорусско-китайских отношений сегодня подтверждается не только политическим диалогом, но и конкретными результатами. Очередным шагом в развитии сотрудничества стали переговоры Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли накануне в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.
За годы сотрудничества страны выстроили прочную систему взаимодействия – от политики и экономики до науки и гуманитарной сферы. Сегодня отношения Минска и Пекина развиваются в формате всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, который в китайской дипломатии считается одним из самых высоких.
Такой уровень отражается и в экономике. В 2025 году взаимный товарооборот вырос на 15%, а с начала 2026 года уже достиг 3 миллиардов 700 миллионов долларов. При этом, заметно увеличился белорусский экспорт – сразу на 27%, а спрос на отечественную продукцию в Китае продолжает расти практически по всем направлениям.
«Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая
Общение лидеров продолжалось более трех часов. После официальных переговоров Александр Лукашенко и Си Цзиньпин еще долго беседовали за семейным обедом. Такой формат выходит далеко за рамки дипломатического протокола и считается особым знаком личного доверия между лидерами двух государств.