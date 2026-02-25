Образ, статус и стиль – что предлагают покупателю белорусские предприятия

Отечественная легкая промышленность подтверждает статус одного из драйверов национальной экономики. Несмотря на глобальные вызовы, отрасль не только сохраняет, но и наращивает свое присутствие на мировой арене. Каждое третье изделие с пометкой «сделано в Беларуси» отправляется за рубеж. Но секрет успеха не в количестве, а в качестве. Это текстиль, который согревает, носится годами и выглядит актуально. При этом и «свои» – обеспечены всем необходимым. Что делает нашу моду узнаваемой и почему мир выбирает белорусский текстиль? О связующих нитях – Вероника Кудринецкая.

Белорусский лен, камвольные ткани, обувь и даже свадебные платья – товары, которые безошибочно узнают за пределами страны. Предприятия легпрома активно работают на экспорт. Порядка 70 % всей производимой продукции реализуются на внешних рынках. Причем большая половина приходится на готовые швейные и трикотажные изделия. Остальное, так называемые полуфабрикаты – пряжа, ткани и кожа.

Наталия Мороз, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

С учетом того, что товары легпрома – это очень высококонкурентная продукция, это не дефицитный какой-то товар. Для того чтобы с ним в рынке быть, приходится много усилий прилагать. Конечно, мы работаем с новым ассортиментом ежегодно. Мы выпускаем новые артикулы тканей. Это работа над составом тканей, это разные смесовые ткани. Мы стараемся максимально использовать лен. Не просто чистый лен, а стараемся его смешивать с хлопком. То есть мы ищем какие-то новые инновационные позиции.

Экспортная география охватывает уже 80 стран. И хотя ключевым рынком сбыта благодаря беспошлинной торговле и удобной логистике остается Россия, спрос на белорусские товары есть и в Америке, и в странах Азии, экспортные поставки налажены также в Африку. В денежном выражении внешнеторговая выручка за год достигает внушительной суммы – 2 миллиарда долларов. За экспортным успехом – 60 тысяч специалистов текстильного ремесла. Ежегодно только предприятие «Камволь» выпускает 6 миллионов погонных метров ткани. В производстве и свои коллекции одежды. При этом по качеству и цене заметно превосходят европейские предложения.

Наталья Синяева, коммерческий директор предприятия по производству одежды:

Если мы говорим о массмаркете зарубежном, то наши модели не уступают ни в коем случае. У нас всегда хорошая ткань с подтвержденным составом наших лабораторий, в которых наш клиент, наш покупатель всегда будет чувствовать себя комфортно. Если он выбирает шерстяную одежду для холодной поры года, соответственно, он может на это и рассчитывать.