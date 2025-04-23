Не винтаж или секонд-хэнд, а апсайклинг! Что называют модным термином в модной сфере, рассказал дизайнер

Сегодня поговорим о фэшн-индустрии в Беларуси, пройдемся по главным подиумам страны и узнаем, кто они, иконы нашего стиля, белорусские дизайнеры, с творчеством которых можно познакомиться на модных показах. Совсем недавно в Минске прошло главное модное событие года – 27-ой сезон «Belarus Fashion Week ». Возможно, белорусская Неделя Моды по каким-то параметрам не дотягивает до мировых фэшн-марафонов. Но наши организаторы проводят огромную работу, чтобы познакомить нас с творчеством белорусских дизайнеров и открыть новые имена. Обсудим в ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Новое слово апсайклинг. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Ольга Подберезко, дизайнер, занимается апсайклингом:

Это переработка одежды. То есть это одежда из секонд-хенда, одежда, допустим, я даже беру у подруг, у мамы, я захожу к бабушке домой в гости, открываю шкаф, смотрю: «Боже, какой старый, классный, дедовский пиджак, который он носил на свою свадьбу». И то есть я его могу просто носить, я могу его переделать, что-то добавить, создать что-то новое, а, возможно, я в каком-то куске ткани из брюк увижу юбку. Вот это называется апсайклинг, рождение чего-то нового.