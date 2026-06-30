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Решать масштабные задачи и формировать грамотную стратегию – Президент о роли экономического блока

30 июня 2026 05:42
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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства экономики со 105-летием со дня образования экономических органов страны и профессиональным праздником – Днем экономиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, первые страницы истории отрасли связаны с Госпланом БССР – уникальной структурой, которая по крупицам выстраивала хозяйственную деятельность молодой советской республики, заложив прочный фундамент для устойчивого социально-экономического развития современной Беларуси.

Глава государства отметил, что роль экономического блока сейчас является одной из ключевых в обеспечении высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и сохранении национальной безопасности.

Решать масштабные задачи и формировать грамотную стратегию – Президент о роли экономического блока-2

«Именно от вашего профессионализма зависят качественное преобразование облика страны и повышение уровня жизни наших граждан. Убежден, что и в дальнейшем вы сможете успешно решать масштабные задачи каждого пятилетия и формировать грамотную стратегию на будущее», – подчеркнул Президент.

# Александр Лукашенко # Министерство экономики Республики Беларусь

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