Арина Соболенко успешно стартовала на Открытом чемпионате Великобритании по теннису

Вторая партия проходила по схожему сценарию. Правда, оппонентка продемонстрировала более уверенную игру и оказывала сопротивление, однако итоговая расстановка сил вновь оказалась на стороне Соболенко – 6:3.

В соперницах у первой ракетки мира значилась 184-я в топе Теодора Костович из Сербии. Разница в классе во многом и предопределила исход дуэли. Белоруска с самого начала завладела инициативой, уверенно действовала на корте и практически не оставила шансов своей визави в первом сете – 6:2.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Моя соперница продемонстрировала хорошую борьбу. Во втором сете она заставила меня играть лучше и была близка к камбэку и переводу матча в третий сет. Она впервые играла на центральном корте, а здесь серьезное давление.

Все люди нервничают, это нормально. Мы должны это блокировать и концентрироваться на себе. Я выступаю уже давно и понимаю, как справляться с нервами, мыслями и переживаниями. Я хорошо себя чувствую после первого матча.

Еще одна представительница нашей страны Ирина Шиманович успешно справилась с квалификацией и также сыграет в основе Уимблдона. Ожидается, что во вторник она проведет поединок против более рейтинговой соперницы Виктории Голубич из Швейцарии.