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Какие цвета будут актуальны в этом сезоне? Рассказала стилист

28 февраля 2026 14:00
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Какие цвета будут актуальны в этом сезоне? Рассказала стилист-1

Евгения Сичинава, стилист:
После сезонов приглушенных тонов и минимализма в 2026-м цвет возвращается. И сегодня я расскажу вам, какие цвета будут актуальными в этом сезоне.

Какие цвета будут актуальны в этом сезоне? Рассказала стилист-3

На модели представлен красный жакет в сочном винном оттенке в стиле 80-х годов. Сочетайте его с нейтральными оттенками, чтобы сохранить образ изысканным. К данному оттенку мы подобрали брюки в карамельном спокойном цвете и голубое поло, которое освежает портретную зону. Завершаем образ зеленой сумкой. И это будет маленькая яркая капелька, которая делает образ законченным и интересным.

Какие цвета будут актуальны в этом сезоне? Рассказала стилист-5

Оттенки бежевого – это трендовая база сезона. Бежевый сочетается со всеми яркими цветами и хорошо проявляет их. Обратите внимание на комбинацию с красным цветом. Образ выглядит статусно и свежо. Зеленый – это гармония и обновление. Он символизирует баланс, рост и связь с природой. В 26-м мятно-зеленый становится обязательным. Он льстит большинству тонов кожи. Сочетайте зеленый с белым и бежевым, а также темно-синим. Такой мятно-зеленый оттенок останется с нами надолго. И приятным бонусом служит то, что он подходит большинству девушек славянского типа. 

Подробнее смотрите в видео.

# Мода # Стиль

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