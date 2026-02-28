Какие цвета будут актуальны в этом сезоне? Рассказала стилист

Евгения Сичинава, стилист: После сезонов приглушенных тонов и минимализма в 2026-м цвет возвращается. И сегодня я расскажу вам, какие цвета будут актуальными в этом сезоне.

На модели представлен красный жакет в сочном винном оттенке в стиле 80-х годов. Сочетайте его с нейтральными оттенками, чтобы сохранить образ изысканным. К данному оттенку мы подобрали брюки в карамельном спокойном цвете и голубое поло, которое освежает портретную зону. Завершаем образ зеленой сумкой. И это будет маленькая яркая капелька, которая делает образ законченным и интересным.

Оттенки бежевого – это трендовая база сезона. Бежевый сочетается со всеми яркими цветами и хорошо проявляет их. Обратите внимание на комбинацию с красным цветом. Образ выглядит статусно и свежо. Зеленый – это гармония и обновление. Он символизирует баланс, рост и связь с природой. В 26-м мятно-зеленый становится обязательным. Он льстит большинству тонов кожи. Сочетайте зеленый с белым и бежевым, а также темно-синим. Такой мятно-зеленый оттенок останется с нами надолго. И приятным бонусом служит то, что он подходит большинству девушек славянского типа.