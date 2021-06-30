Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?

На летнем холсте – сочные краски. Цвета неоновой радуги можно миксовать между собой и улетать за приключениями. Виктория Лебсак, стилист:

Мы использовали в образе total pink, даже скорее это был shocking pink. Это для обладательниц яркого типажа внешности – брюнетки, блондинки, это их история.

Соблазнительные вырезы, разрезы и завязки на талии поднимут градус настроения. А такие принты, как тай-дай и кислотная зебра мало кого оставят равнодушным. Блистать и быть центром притяжения – самое время.

Виктория Лебсак:

Еще один тренд – кроп-топы, топы бандо. Могут носить и обладательницы пышных фигур, просто низ мы подбираем с высокой талией.

Велосипедки могут носить не только суперстройные девушки, но если хотим скрыть верх, можем носить под оверсайзную футболку.

Летящие макси – бальзам в +30 °C. Дизайнеры собрали на них самые ароматные букеты. А жатую ткань сделали фишкой сезона. Быть диснеевской феей или элегантной героиней из «Великого Гэтсби» – выбор за вами.

Виктория Лебсак:

Если мы подбираем пастельный тон, то их могут носить и романтичные особы. Чем более летящие юбка и платье, тем круче в этом сезоне. В образе мы использовали макси-юбку, топ у нас был трикотажный апельсинового цвета, витамины нам всем нужны. Опять же он является трендом сезона.

Вечеринку у моря украсят мини. Крупные воланы закружат в танцах, а кружева, как салфетки из бабушкиного комода, добавят винтажного изыска. Не забываем про магию аксессуаров. Босоножки с цепочками и банданы – «лучи» этого лета.

Виктория Лебсак:

Стоит отметить, что бандану мы носим не только на голове, также можно повязывать на руку, на запястье, также на джинсы, как платок. Микросумочки – это еще один тренд этого лета и также макси-сумочки, соломенные сумки носим не только на пляж, но и используем в городских луках.

Свободный клеш из 70-х держит марку. С парочкой джинсов легко составить капсулы.