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Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?

30 июня 2021 09:31
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На летнем холсте – сочные краски. Цвета неоновой радуги можно миксовать между собой и улетать за приключениями.

Виктория Лебсак, стилист:
Мы использовали в образе total pink, даже скорее это был shocking pink. Это для обладательниц яркого типажа внешности – брюнетки, блондинки, это их история.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-1

Соблазнительные вырезы, разрезы и завязки на талии поднимут градус настроения. А такие принты, как тай-дай и кислотная зебра мало кого оставят равнодушным. Блистать и быть центром притяжения – самое время.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-4

Виктория Лебсак:
Еще один тренд – кроп-топы, топы бандо. Могут носить и обладательницы пышных фигур, просто низ мы подбираем с высокой талией.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-7

Велосипедки могут носить не только суперстройные девушки, но если хотим скрыть верх, можем носить под оверсайзную футболку.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-10

Летящие макси – бальзам в +30 °C. Дизайнеры собрали на них самые ароматные букеты. А жатую ткань сделали фишкой сезона. Быть диснеевской феей или элегантной героиней из «Великого Гэтсби» – выбор за вами.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-13

Виктория Лебсак:
Если мы подбираем пастельный тон, то их могут носить и романтичные особы. Чем более летящие юбка и платье, тем круче в этом сезоне. В образе мы использовали макси-юбку, топ у нас был трикотажный апельсинового цвета, витамины нам всем нужны. Опять же он является трендом сезона.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-16

Вечеринку у моря украсят мини. Крупные воланы закружат в танцах, а кружева, как салфетки из бабушкиного комода, добавят винтажного изыска. Не забываем про магию аксессуаров. Босоножки с цепочками и банданы – «лучи» этого лета.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-19

Виктория Лебсак:
Стоит отметить, что бандану мы носим не только на голове, также можно повязывать на руку, на запястье, также на джинсы, как платок.

Микросумочки – это еще один тренд этого лета и также макси-сумочки, соломенные сумки носим не только на пляж, но и используем в городских луках.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-22

Свободный клеш из 70-х держит марку. С парочкой джинсов легко составить капсулы.

Кроп-топы и летящие юбки. Что ещё модно носить этим летом?-25

Главное поймать свою неповторимую волну.

# Мода в Беларуси # калейдоскоп # Виктория Лебсак # Анастасия Макеева # Фотофакт # Стиль

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