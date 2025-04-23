Худышки или толстушки: кого предпочитает публика и дизайнеры на подиуме – мнение организатора модных показов

Сегодня поговорим о фэшн-индустрии в Беларуси, пройдемся по главным подиумам страны и узнаем, кто они, иконы нашего стиля, белорусские дизайнеры, с творчеством которых можно познакомиться на модных показах. Совсем недавно в Минске прошло главное модное событие года – 27-й сезон Belarus Fashion Week. Возможно, белорусская «Неделя Моды» по каким-то параметрам не дотягивает до мировых фэшн-марафонов. Но наши организаторы проводят огромную работу, чтобы познакомить нас с творчеством белорусских дизайнеров и открыть новые имена. Обсудим в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы провели сотни, наверное, модных показов. Что вы можете сказать? Публика кого сегодня хочет видеть на подиумах? Моделей 50+, моделей плюс сайз, моделей 90-60-90? Кому предпочтение отдают сами дизайнеры? На кого они сегодня готовы шить одежду? Ирина Николаева, организатор модных показов:

Дизайнеры шьют одежду на всех, благо мы все в чем-то. Давайте разберем немножко с другой стороны. Если мы смотрим на модную индустрию именно как индустрию, как на место и индустрию, где работают профессионалы, то модные показы – это просто инструмент для того, чтобы байеры, профессионалы индустрии, оценили коллекцию, сделали заказы для того, чтобы в дальнейшем эта коллекция ушла в массовое производство, в реализацию. И опять же, это про бизнес. Про модный бизнес. Наталья Надольская:

Это прям живое общение между продавцом и покупателем.