Худышки или толстушки: кого предпочитает публика и дизайнеры на подиуме – мнение организатора модных показов

Сегодня поговорим о фэшн-индустрии в Беларуси, пройдемся по главным подиумам страны и узнаем, кто они, иконы нашего стиля, белорусские дизайнеры, с творчеством которых можно познакомиться на модных показах. Совсем недавно в Минске прошло главное модное событие года – 27-й сезон Belarus Fashion Week. Возможно, белорусская «Неделя Моды» по каким-то параметрам не дотягивает до мировых фэшн-марафонов. Но наши организаторы проводят огромную работу, чтобы познакомить нас с творчеством белорусских дизайнеров и открыть новые имена. Обсудим в ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы провели сотни, наверное, модных показов. Что вы можете сказать? Публика кого сегодня хочет видеть на подиумах? Моделей 50+, моделей плюс сайз, моделей 90-60-90? Кому предпочтение отдают сами дизайнеры? На кого они сегодня готовы шить одежду?
Ирина Николаева, организатор модных показов:
Дизайнеры шьют одежду на всех, благо мы все в чем-то. Давайте разберем немножко с другой стороны. Если мы смотрим на модную индустрию именно как индустрию, как на место и индустрию, где работают профессионалы, то модные показы – это просто инструмент для того, чтобы байеры, профессионалы индустрии, оценили коллекцию, сделали заказы для того, чтобы в дальнейшем эта коллекция ушла в массовое производство, в реализацию. И опять же, это про бизнес. Про модный бизнес.
Наталья Надольская:
Это прям живое общение между продавцом и покупателем.
Ирина Николаева:
Один момент, для чего нужны показы, и тогда в показах принимают участие именно профессиональные модели, которые имеют хороший опыт именно дефиле. И здесь важно, главный герой здесь не модель, здесь главный герой – это одежда. Если мы говорим про модные показы, когда они делаются ради шоу, а такое тоже имеет место быть.
И опять же, дизайнер, который показывает свою коллекцию, не ставит перед собой задачу массового производства, а как раз таки хочет показать красиво именно эти образы. Он выбирает, его кастинг-модель будет выглядеть совершенно иначе. Он должен будет донести ту идею, которую заложил внутрь своей одежды. И если дизайнер говорит: моя одежда исключительно выглядеть должна таким образом, и модели идут в стандарте, молодые девушки, сороковой размер одежды – хорошо, он имеет право так считать и делать показ и шоу в таком формате. Если дизайнер говорит, что моя одежда совершенно для всех, я шью для девушек вне возраста, то на подиум прекрасно могут выйти модели и 17, и 70 лет, и это будет смотреться правильно и органично.
Если дизайнер, в принципе, из предприятия, работает и производит одежду в размерной линейке от 40-го до 64-го, прекрасно, на подиум могут выйти модели в абсолютно любом размере. Мне, как человеку, который создает показы, шоу создает, важно только, чтобы это выглядело профессионально и было профессионально. Потому как есть очень большая разница между тем, идут более любительские показы, где цель показать себя модели. Ради Бога, я совершенно не против, это может иметь место быть. Но в профессиональной индустрии важно показать одежду, показать то, что надето на модели. И если модель, неважно, какого она возраста, размера, форм, форматов, делает это хорошо, то добро пожаловать на подиум.
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