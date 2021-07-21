Прямой эфир

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов

21 июля 2021 08:56
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В них выросла вся Америка, Европа и дальше по списку. Джинсы из робы калифорнийских золотоискателей превратились в центр модной вселенной.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -1

Сегодня они хороши в путешествиях и театре. Главное – подобрать пару в тему. И хоть каждый сезон жонглирует новыми трендами. Золотое правило пропорций никто не отменял.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -4

Примерку начнем с самого идеального типа фигуры – песочных часов. Объем плеч и бедер равен. Акценты расставляем на осиной талии.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -7

Надежда Швец, стилист:
Подходит высокая посадка. Если посадка будет низкая либо средняя, ноги могут стать короче, а торс длиннее. Оптимальный тип джинсов это клеш от бедра либо буткат это клеш от колена.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -10

Если вы довольно стройная, можно надеть скинни с сапогами выше колена это будет выглядеть очень даже уместно.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -13

С типом фигуры «груша» задачка решается точно так же.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -16

Совершенно другая история – «прямоугольник». Джинсы с высокой посадкой визуально сузят талию. Также выигрывают свободные джинсы-бойфренды и остромодный клеш.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -19

Если же ваши параметры ближе к «яблоку» (массивный верх и всегда стройные ноги), ваш модный приговор – скинни в союзе с массивной обувью. Сбалансировать формы поможет средняя либо низкая посадка, клеш, а также легендарные «бананы» и «мам джинс», которые уравновесят верх и низ.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -22

Надежда Швец:
Перевернутый треугольник это широкая линия плеч и довольно узкий таз. Нужно добиться гармонии между плечами и бедрами. Для этого отлично подойдут джинсы клеш. Это единственный тип фигуры, которому подходит любая посадка. Если девушка довольно высокая, то для прямоугольного типа фигуры посадка может быть и средняя, и низкая, главное смотреть, чтобы торс не казался длиннее, чем ноги.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -25

Фасончик нашли. Но следующие лайфхаки сделают вас еще краше. Это не миф. Темные стройнят, светлые полнят. Прямые джинсы отлично садятся на всех, а длина 7/8 универсальна. Создается эффект карандаша в стакане, щиколотка кажется тоньше, особенно на фоне широких калош.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -28

Дюймовочек спасут потертости. Если они идут ровной полосой вниз – вытягивают фигуру. Есть среди джинсов и свой пуш-ап.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -31

Надежда Швец:
Накладные карманы всегда добавляют объем. Нужно обратить внимание на кокетку. Чем острее угол кокетки, тем аппетитнее будут ваши ягодицы.

И напоследок модный прогноз. Узкие скинни дизайнеры пока списали со счетов, переодев весь мир в свободные модели и гипертрофированный клеш.

Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов -34

Вернули рваные джинсы Элджея и пэчворк из 70-х. И если мозаика лоскутков вас зацепила, просто выбирайте в компанию минимализм. Не гонитесь за трендами – чувствуйте их и будьте на высоте.

# Мода # калейдоскоп # Надежда Швец # Анастасия Макеева # Фотофакт # Стиль

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