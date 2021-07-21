Выбираем джинсы по типу фигуры. Вот несколько модных образов

В них выросла вся Америка, Европа и дальше по списку. Джинсы из робы калифорнийских золотоискателей превратились в центр модной вселенной.

Сегодня они хороши в путешествиях и театре. Главное – подобрать пару в тему. И хоть каждый сезон жонглирует новыми трендами. Золотое правило пропорций никто не отменял.

Примерку начнем с самого идеального типа фигуры – песочных часов. Объем плеч и бедер равен. Акценты расставляем на осиной талии.

Надежда Швец, стилист:

Подходит высокая посадка. Если посадка будет низкая либо средняя, ноги могут стать короче, а торс длиннее. Оптимальный тип джинсов – это клеш от бедра либо буткат – это клеш от колена.

Если вы довольно стройная, можно надеть скинни с сапогами выше колена – это будет выглядеть очень даже уместно.

С типом фигуры «груша» задачка решается точно так же.

Совершенно другая история – «прямоугольник». Джинсы с высокой посадкой визуально сузят талию. Также выигрывают свободные джинсы-бойфренды и остромодный клеш.

Если же ваши параметры ближе к «яблоку» (массивный верх и всегда стройные ноги), ваш модный приговор – скинни в союзе с массивной обувью. Сбалансировать формы поможет средняя либо низкая посадка, клеш, а также легендарные «бананы» и «мам джинс», которые уравновесят верх и низ.

Надежда Швец:

Перевернутый треугольник – это широкая линия плеч и довольно узкий таз. Нужно добиться гармонии между плечами и бедрами. Для этого отлично подойдут джинсы клеш. Это единственный тип фигуры, которому подходит любая посадка. Если девушка довольно высокая, то для прямоугольного типа фигуры посадка может быть и средняя, и низкая, главное смотреть, чтобы торс не казался длиннее, чем ноги.

Фасончик нашли. Но следующие лайфхаки сделают вас еще краше. Это не миф. Темные стройнят, светлые полнят. Прямые джинсы отлично садятся на всех, а длина 7/8 универсальна. Создается эффект карандаша в стакане, щиколотка кажется тоньше, особенно на фоне широких калош.

Дюймовочек спасут потертости. Если они идут ровной полосой вниз – вытягивают фигуру. Есть среди джинсов и свой пуш-ап.

Надежда Швец:

Накладные карманы всегда добавляют объем. Нужно обратить внимание на кокетку. Чем острее угол кокетки, тем аппетитнее будут ваши ягодицы. И напоследок модный прогноз. Узкие скинни дизайнеры пока списали со счетов, переодев весь мир в свободные модели и гипертрофированный клеш.