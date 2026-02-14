В чём пойти на свидание? Несколько советов от стилиста

Евгения Сичинава, стилист:

Свидание – это всегда волнительно, а выбор наряда для девушки – задача не из простых. И сегодня я дам вам несколько советов, как выглядеть эффектно и ярко. Если ваше свидание предполагает прогулку на свежем воздухе, то можно подумать о верхнем слое.

Выбираем пальто с хорошим составом, здесь в составе 50 % шерсти, и высоким воротником, который защитит нас от ветра. Чтобы образ не был скучным, выбираем платье красного акцентного цвета, добавляем яркую деталь и в то же время красный цвет страсти. Не забывайте про аксессуары. Данный образ я дополнила очками в трендовой оправе «авиатор». Итак, образ выглядит законченным и загадочным.