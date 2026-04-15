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Как простой образ сделать стильным? Стилист показала несколько вариантов

15 апреля 2026 08:52
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Как простой образ сделать стильным? Стилист показала несколько вариантов-1

Юлия Сержан, стилист:
Любой образ можно сделать стильным и интересным благодаря акцентам. Я вам сейчас покажу пять вариантов стилизации этого простого образа. И начнем мы, конечно же, с украшений. Именно они делают девушку очень нарядной, интересной и придают индивидуальность. Серьги, кольца, браслеты, не бойтесь украшений. Они сделают вас намного ярче. 

Первый аксессуар – это у нас рукава, они выглядят очень интересно, бывают ситуации, когда немножко хочется закрыть эту линию плеч, сделать образ более закрытым, поэтому мы добавляем такие рукава, они за счет фактуры остаются легкими, не утяжеляют образ, но в то же время придают такую особую индивидуальность.

Подробности в видео

# Мода # Мода в Беларуси # Стиль

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