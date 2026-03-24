Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси
Алина Трус, корреспондент:
Весной хочется выглядеть ярко и неповторимо. Отличная идея – разнообразить гардероб модными аксессуарами. Узнаем, какие украшения станут уникальным дополнением образа.
Секреты красоты и индивидуальности уже давно раскрыла Александра Карпович. Более 10 лет художник и дизайнер маленькими штрихами помогает сменить имидж сотням девушек. Создает удивительные броши из подручных материалов. Любовь к цветам стала делом жизни.
Александра Карпович, художник, мастер украшений ручной работы:
Мне очень нравятся чашелистики, пестики, тычинки. Я помню, в школе меня очень вдохновляли именно странички с анатомией цветка. Это очень красиво.
Эскизы цветов словно начали оживать. Так и появились модные аксессуары, которые стали хитом на хендмейд-маркетах. Цветочные украшения начали коллекционировать, и так возникла новая идея – составлять целые композиции.
Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом.
Александра Карпович:
Это брошки, которые можно сочетать между собой. Идея их в том, что у каждой брошки есть стебелек, у каждой застежка. И к каждой брошке есть подходящий к ней бутончик. Есть универсальные бутончики (зеленые), которые подходят к любой брошке. И в будущем люди очень часто их коллекционируют. У некоторых уже по 30 этих брошек.
Что будет в тренде этой весной – прогулялись по улицам столицы и спросили у минчан.
Интерес к сочетанию разных материалов, игра на контрастах и отличное знание колористики стали главным секретом. А еще – отличная насмотренность. Вдохновение художница черпает в природе и путешествиях.
Подробнее – в видео.