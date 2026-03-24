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Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси

24 марта 2026 12:18
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Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси-1

Алина Трус, корреспондент:
Весной хочется выглядеть ярко и неповторимо. Отличная идея – разнообразить гардероб модными аксессуарами. Узнаем, какие украшения станут уникальным дополнением образа. 

Секреты красоты и индивидуальности уже давно раскрыла Александра Карпович. Более 10 лет художник и дизайнер маленькими штрихами помогает сменить имидж сотням девушек. Создает удивительные броши из подручных материалов. Любовь к цветам стала делом жизни. 

Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси-3

Александра Карпович, художник, мастер украшений ручной работы:
Мне очень нравятся чашелистики, пестики, тычинки. Я помню, в школе меня очень вдохновляли именно странички с анатомией цветка. Это очень красиво. 

Эскизы цветов словно начали оживать. Так и появились модные аксессуары, которые стали хитом на хендмейд-маркетах. Цветочные украшения начали коллекционировать, и так возникла новая идея – составлять целые композиции. 

Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом.

Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси-5

Александра Карпович:
Это брошки, которые можно сочетать между собой. Идея их в том, что у каждой брошки есть стебелек, у каждой застежка. И к каждой брошке есть подходящий к ней бутончик. Есть универсальные бутончики (зеленые), которые подходят к любой брошке. И в будущем люди очень часто их коллекционируют. У некоторых уже по 30 этих брошек. 

Что будет в тренде этой весной – прогулялись по улицам столицы и спросили у минчан.

Интерес к сочетанию разных материалов, игра на контрастах и отличное знание колористики стали главным секретом. А еще – отличная насмотренность. Вдохновение художница черпает в природе и путешествиях. 

Подробнее – в видео.

# Украшения # Цветы # Мода # Стиль # Аксессуары # Алина Трус

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