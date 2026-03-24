Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси

Алина Трус, корреспондент:

Весной хочется выглядеть ярко и неповторимо. Отличная идея – разнообразить гардероб модными аксессуарами. Узнаем, какие украшения станут уникальным дополнением образа. Секреты красоты и индивидуальности уже давно раскрыла Александра Карпович. Более 10 лет художник и дизайнер маленькими штрихами помогает сменить имидж сотням девушек. Создает удивительные броши из подручных материалов. Любовь к цветам стала делом жизни.

Александра Карпович, художник, мастер украшений ручной работы:

Мне очень нравятся чашелистики, пестики, тычинки. Я помню, в школе меня очень вдохновляли именно странички с анатомией цветка. Это очень красиво. Эскизы цветов словно начали оживать. Так и появились модные аксессуары, которые стали хитом на хендмейд-маркетах. Цветочные украшения начали коллекционировать, и так возникла новая идея – составлять целые композиции. Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом.