Как собрать базовый гардероб? Шпаргалка от стилиста

Юлия Сержан, стилист:

Сегодня в магазинах огромное количество вещей. Но вопрос, что надеть, всегда остается актуальным. И сейчас я вам расскажу, как составить базовый гардероб.

Главное правило построения гардероба – это не количество вещей, а правильная система. В основе системы состоит баланс гардероба. Это соотношение верхов и низов. Правильное соотношение – это один низ к трем верхам или же четырем. Основа базового гардероба – цвет. Для Дианы и для меня это будет разный цвет. Например, для Дианы я выбрала яркий черный цвет в связи с тем, что у нее яркая внешность.



Основа – это портретная зона, поэтому эту зону мы будем менять. Подойдет блузка, рубашка, жакет, жилетка, в данном случае футболка. То есть все, что наверху сменяется, у нас будет давать максимальное количество образов.