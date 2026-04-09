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Как собрать базовый гардероб? Шпаргалка от стилиста

09 апреля 2026 11:11
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Как собрать базовый гардероб? Шпаргалка от стилиста-1

Юлия Сержан, стилист:
Сегодня в магазинах огромное количество вещей. Но вопрос, что надеть, всегда остается актуальным. И сейчас я вам расскажу, как составить базовый гардероб. 

Главное правило построения гардероба – это не количество вещей, а правильная система. В основе системы состоит баланс гардероба. Это соотношение верхов и низов. Правильное соотношение – это один низ к трем верхам или же четырем. Основа базового гардероба – цвет. Для Дианы и для меня это будет разный цвет. Например, для Дианы я выбрала яркий черный цвет в связи с тем, что у нее яркая внешность. 

Основа – это портретная зона, поэтому эту зону мы будем менять. Подойдет блузка, рубашка, жакет, жилетка, в данном случае футболка. То есть все, что наверху сменяется, у нас будет давать максимальное количество образов. 

Подробности в видео

# Стиль # Мода

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