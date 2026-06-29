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Шквалистый ветер и грозы – в Гомельской и Могилевской областях устраняют последствия непогоды

29 июня 2026 19:59
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Погода сегодня испытала на прочность и жителей некоторых районов Гомельской и Могилевской областей. Сейчас спасатели устраняют последствия шквалистого ветра и грозового фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Шквалистый ветер и грозы – в Гомельской и Могилевской областях устраняют последствия непогоды-2

Так, в Гомельском, Жлобинском и Лоевском районах электроснабжение было нарушено в 30 населенных пунктах. Причинами стали обрывы проводов линий электропередачи из-за падения деревьев. Аварийные бригады энергетиков оперативно приступили к восстановительным работам в Гомельском, Брагинском и Речицком районах.

А в Буда-Кошелевском районе обрушилась кровля телятника и элементы стен. Там провели разборку завалов. Ветер с порывами до 22 метров в секунду не обошел стороной и Бобруйский район. Там повреждены кровли двух объектов и 9 единиц техники. Подразделения МЧС продолжают мониторинг оперативной обстановки и работу по уборке упавших деревьев.

# Погода в Беларуси

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