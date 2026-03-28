Наше – лучшее! За два месяца белорусы купили более 30 тыс. отечественных товаров по льготным кредитам

Белорусское равно качественное – это бренд, который знают далеко за пределами нашей страны. Но, как показывают цифры, популярны наши товары и среди внутренних покупателей. Всего за два месяца этого года белорусы сказали твердое «да» отечественному производителю, купив более 30 тысяч товаров по программе льготного кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мебель, техника, стройматериалы. Тренд на «роднае» – по всей стране. Голосовать рублем за наши товары готовы не только используя лояльные условия госпрограммы, но и по зову души. Об этом хорошо известно Валентине Трусаковой – бизнесвумен, которая превратила торговлю в настоящую миссию.

Валентина Трусакова – региональный амбассадор белорусского качества. 12 лет назад индивидуальный предприниматель из Костюковичей начинала на рынке с 8 коробок детских колготок отечественного производства. Сегодня у нее магазин на 100 квадратных метров, где 90 % товаров – с этикеткой «Сделано в Беларуси». Бизнесвумен сама себе и директор, и продавец, и бухгалтер, и менеджер по продажам. А еще – многодетная мама и опытная хозяйка. Поэтому спрос чувствует, что называется, «на себе» – и точно угадывает, что нужно покупателям. Так, в 2026 году на витрине ее магазина впервые появились семена и посуда. Конечно, белорусского производства.

Поддержать отечественного производителя для бизнесвумен не просто патриотичный жест, а реальная ниша, где можно заработать. Наборы и костюмы для новорожденных, школьная форма, спорт, женские трикотажные костюмы, колготки, постельное белье. За годы – ни одного упрека качеству товара. В Костюковичах, райцентре с населением почти 15 тысяч человек, магазин Валентины Трусаковой знают не только местные. Сюда приезжают и гости из приграничных регионов России.

Валентина Трусакова, предприниматель:

Приезжают с того же самого Брянска. Очень много постоянных покупателей. Но в сотрудничестве с белорусскими производителями не все гладко. Как опытный продавец, Валентина Трусакова чувствует запросы покупателей, но не всегда находит понимание у производителей. Валентина Трусакова:

У нас нет того ассортимента, который хотел бы покупатель. Возьмем регион – в Могилеве средний размер 42-44-46. Извините, у нас в Костюковичах от 48 до 60.

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