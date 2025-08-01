В Приморском крае обсудили перспективы белорусско-российского взаимодействия по линии спорта

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси: Совсем недавно закончился Европейский юношеский олимпийский фестиваль, где наша команда принимала участие, и мы, в том числе благодаря нашим предыдущим играм, мы показали достаточно высокий уровень – золотые, серебряные и бронзовые медали по направлениям. Есть над чем работать еще, естественно, поэтому в будущем можно с вами обсудить, на что обратить особое внимание. И хочу сказать, что в этом Европейском фестивале мы уже выступали в цветах Национального олимпийского комитета Беларуси, то есть это большой шаг вперед. Я думаю, это начало для нас всех.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Спасибо за поддержку тех проектов, которые мы реализуем вместе. Это, конечно, юношеские спортивные игры, детские спортивные игры, где постоянно участвует команда Республики Беларусь. Ребята посещают памятные места в республике, где знакомятся с памятью о Великой Отечественной войне, которая прекрасно показана и наиболее впечатлительна как раз для молодежи на территории Беларуси. Кроме того, мы проводим большую работу по обучению наших специалистов в лесной отрасли, в ваших лесотехнических институтах дообучаем, потому что вопросы лесоустройства, вопросы ведения правильно охотничьих хозяйств, конечно, поставлены в республике на должный уровень.

Беларусь и Приморский край России являются добрыми друзьями и давними партнерами в ряде проектов, которые успешно реализуются. Сегодня такое тесное сотрудничество уже показывает хорошие результаты и в торгово-экономической, и в гуманитарной, а также в культурной и научно-технической сферах.