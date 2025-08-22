«Открыты два специализированных класса» – поговорили с директором волейбольного клуба «Борисов-2010»

В Минской области успешно развивается спортивная отрасль. Растет количество физкультурно-оздоровительных объектов, открываются новые секции и кружки. Все больше молодежи вовлекается в здоровый образ жизни. Достойные условия для занятия спортом создаются и в сельской местности. На что делают ставку в Борисовском районе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Владимир Вертелко, директор Борисовского волейбольного клуба «Борисов-2010»:

Нами также были открыты два специализированных класса на территории Борисовского района. Есть филиалы в Минской области. В городе Жодино, в Октябрьском – поселок Смолевичского района. То есть у нас идет планомерная работа для того, чтобы наши дети сегодня были задействованы, играли в волейбол. Смотрели на профессиональную команду. Стремились к тому, чтобы попасть в профессиональный спорт.

На нашем примере можно сказать, что сегодня созданы все условия для занятия волейболом. У нас есть база – прекрасный физкультурно-оздоровительный центр, в котором проходят занятия как мужской команды, также и занимаются группы, начиная с начальной подготовки, и группы учебно-тренировочных. Пытаемся во всех учреждениях образования отрывать отделения, чтобы была возможность у всех заниматься данным видом спорта.

Акцент делают на создание специализированных классов. Привлекать к работе молодых специалистов и увеличивать тренерский состав – в этом направлении работа уже ведется.