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В Минске прошёл волонтёрский проект «В мире армейского спорта»

05 августа 2025 06:42
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Спортивные квесты, эстафеты и конкурсы. В Минске прошел волонтерский проект «В мире армейского спорта», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске прошёл волонтёрский проект «В мире армейского спорта»-2

Мероприятие стало хорошей традицией, ведь Спортивный комитет Вооруженных Сил Беларуси уже третий год подряд успешно его реализует. Дворец спорта «Уручье» вновь распахнул свои двери для воспитанников детских домов и социально педагогических учреждений.

Была подготовлена интересная соревновательная программа. Участники смогли показать свои силы в теннисе, мини-футболе, гребле и гандболе. Ребята с удовольствием тренировали ловкость и быстроту. Помимо различных состязаний, пообщались и с именитыми спортсменами.

В Минске прошёл волонтёрский проект «В мире армейского спорта»-4

Денис Махлай, чемпион мира, чемпион этапов Кубка мира, 8-кратный призер Европы по гребле на байдарках и каноэ:
Решил прийти, показать, познакомить со своим видом спорта, детей познакомить с греблей. Сам наш вид спорта долгое время как-то оставался в тени, только последние лет пять пошла популяризация. Хотелось бы еще заинтересовать молодежь.

В Минске прошёл волонтёрский проект «В мире армейского спорта»-6

Вадим Белоусов, заместитель командира спортивной роты по идеологической работе Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:
Мы подготовили подарки для воспитанников детских домов силами Спортивного комитета, это канцелярия к новому учебному году, то есть мы таким образом еще и собираем портфель на 1 сентября ко Дню знаний. Значимость таких мероприятий – это очень важно, это пропаганда здорового образа жизни, патриотического воспитания, то есть на личном примере спортсмены показывают, как нужно любить спорт и достигать высот.

Проект направлен не только на популяризацию спорта среди молодого поколения и воспитание патриотизма. Он помог участникам приобрести новых друзей и научиться работать в команде. В рамках волонтерского проекта также прошла акция «Собери портфель в школу».

# Спорт Беларуси # Вадим Белоусов # Денис Махлай

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