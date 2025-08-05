В Минске прошёл волонтёрский проект «В мире армейского спорта»

Спортивные квесты, эстафеты и конкурсы. В Минске прошел волонтерский проект «В мире армейского спорта», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие стало хорошей традицией, ведь Спортивный комитет Вооруженных Сил Беларуси уже третий год подряд успешно его реализует. Дворец спорта «Уручье» вновь распахнул свои двери для воспитанников детских домов и социально педагогических учреждений. Была подготовлена интересная соревновательная программа. Участники смогли показать свои силы в теннисе, мини-футболе, гребле и гандболе. Ребята с удовольствием тренировали ловкость и быстроту. Помимо различных состязаний, пообщались и с именитыми спортсменами.

Денис Махлай, чемпион мира, чемпион этапов Кубка мира, 8-кратный призер Европы по гребле на байдарках и каноэ:

Решил прийти, показать, познакомить со своим видом спорта, детей познакомить с греблей. Сам наш вид спорта долгое время как-то оставался в тени, только последние лет пять пошла популяризация. Хотелось бы еще заинтересовать молодежь.