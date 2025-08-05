«Мы этот участок смогли выиграть». Вязович рассказал, какой этап ралли «Шёлковый путь» был сложным

22 июля в Горно-Алтайске завершился ралли-марафон «Шелковый путь-2025». Два отличных результата из трех возможных показала команда Минского автомобильного завода в этом году. Подведем итоги и узнаем о самых жарких моментах соревнований из первых уст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Вязович, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто». Александр Меженный, ведущий:

Вы постоянный участник этих марафонов, марафонов на выживание, можно сказать. Чем в этом году вам запомнился этот этап или обычная рутинная работа?

Сергей Вязович, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Нет, это всегда яркое очень событие в жизни. И в этом году, как и все прошлые годы, мы находились долгое время в группе лидеров, но за три дня до финиша на девятом этапе мы попали в аварию, находясь на первой позиции. Повредили элементы безопасности на своем автомобиле, которые не позволили нам продолжить гонку. Александра Каштанова, ведущая:

Какие точки оказались, назовем их так, самыми горячими в этом соревновательном процессе? Мы знаем, что вы были в пустыне. Расскажите, как вы преодолевали этот рубеж.