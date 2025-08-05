«Мы этот участок смогли выиграть». Вязович рассказал, какой этап ралли «Шёлковый путь» был сложным
22 июля в Горно-Алтайске завершился ралли-марафон «Шелковый путь-2025». Два отличных результата из трех возможных показала команда Минского автомобильного завода в этом году. Подведем итоги и узнаем о самых жарких моментах соревнований из первых уст.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Вязович, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто».
Александр Меженный, ведущий:
Вы постоянный участник этих марафонов, марафонов на выживание, можно сказать. Чем в этом году вам запомнился этот этап или обычная рутинная работа?
Сергей Вязович, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Нет, это всегда яркое очень событие в жизни. И в этом году, как и все прошлые годы, мы находились долгое время в группе лидеров, но за три дня до финиша на девятом этапе мы попали в аварию, находясь на первой позиции. Повредили элементы безопасности на своем автомобиле, которые не позволили нам продолжить гонку.
Александра Каштанова, ведущая:
Какие точки оказались, назовем их так, самыми горячими в этом соревновательном процессе? Мы знаем, что вы были в пустыне. Расскажите, как вы преодолевали этот рубеж.
Сергей Вязович:
Был участок длиной 100 километров непроходимых песков в пустыне Гоби. Обычно такие участки делятся на какие-то этапы по 20, по 30, по 10 километров, когда ты проходишь дюны, выходишь на плато, заново заходишь в дюны. Это и так тяжелые участки, как правило, всегда. Но вот организаторы уже второй год подряд предлагали нам такой участок длиной 100 километров без перерыва. В 2024 году вообще буквально, наверное, 6-8 автомобилей смогли проехать этот участок, включая автомобили МАЗ. В этом году уже все целенаправленно к этому готовились и более ответственно подошли к этому участку. Мы еще более ответственно, мы этот участок смогли выиграть, несмотря на то, что дюна – это не самое сильное наше место. Мы, наоборот, его считали слабым, но благодаря правильной тактике и стратегии нам удалось выиграть этот участок.
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